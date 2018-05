Nuevas críticas al plan de austeridad del Gobierno tras millonaria compra de televisor

Críticas ha suscitado el alto costo de un televisor de 84 pulgadas comprado por el gobierno el 12 de marzo pasado y que se encuentra instalado en dependencias de Cerro Castillo.

De acuerdo a una orden de compra firmada por el director administrativo de la Presidencia, Alejandro Jahn, el artefacto tuvo un valor de 13.963 dólares, equivalente a 8.800.000 pesos.

El diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, comentó que "hoy día vemos como el plan de austeridad anunciado por el Gobierno parece que no alcanza para algunos. Mientras presumimos tras estos anuncios que vendrán recortes sociales, a algunos parece que el plan de austeridad no les llega, no los toca y creemos que es un despropósito".

"Esperemos que puedan aclarar cuantas de las familias del Presidente están ocupando Cerro Castillo para actividades recreacionales", añadió.

Cabe recordar que ya han existido críticas cuando el Ministerio del Interior intentó adquirir un sofá de 2,3 millones de pesos y por la renovación del auto del Mandatario a un Lexus de 70 millones de pesos.

Desde el oficialismo, el presidente de RN, Mario Desbordes, comentó que "es un gasto que no asimilo yo en que podría usarse, no podría yo justificar una compra de ese calibre, pero el 12 de marzo por el gobierno nuestro tienen que haber sido cercanas a cero las órdenes de compra que se emitieron".

El diputado Javier Macaya (UDI) sostuvo que "el Presidente de la República prácticamente todos los días tiene alguna videoconferencia o alguna comunicación con sus intendentes, con autoridades regionales, con personas en otros países y cuando está en Cerro Castillo esas reuniones no son presenciales, hay equipos bastante más onerosos".

En paralelo, fuentes de La Moneda explicaron que al momento de la compra no estaba vigente el plan de austeridad y que tampoco se había dimensionado el déficit fiscal que dejó la administración anterior.