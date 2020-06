Nuevo instructivo para entrega de cajas remarca que es un programa estatal y no "una gestión a título personal"

Tras la controversia generada por la filtración de un manual del Gobierno para la comunicación visual y en redes sociales de la entrega de las cajas del plan "Alimentos Para Chile", este miércoles se conoció el instructivo definitivo elaborado por la Segegob.

El documento difundido la pasada jornada despertó críticas por dar cuenta de un intento de sacar provecho comunicacional ya que, entre otros puntos, enfatizaba que "las imágenes deben cumplir" con mostrar a "funcionarios bajando las cajas y entregándolas a las familias" y "siempre valorar al Presidente @sebastianpinera", pero teniendo presente que "la Contraloría está observando con atención todas las publicaciones".

Ante la polémica, desde la Intendencia de Ñuble -donde se filtró-, afirmaron que se trataba de un "borrador" y hoy la ministra vocera, Karla Rubilar, asumió la responsabilidad asegurando que ya había sido elaborada una nueva versión, que será entregada a la Contraloría General de la República.

Durante esta tarde se conoció la nueva minuta que redujo las recomendaciones a tres categorías: en la que respecta a las redes sociales, establece que "se puede publicar en las redes personales de las autoridades y también en las institucionales, siempre y cuando cumplan estrictamente con informar que es un programa del Estado destinado a mitigar los efectos de la pandemia. Vale decir, no se trata de una gestión a título personal".

Esto porque, si bien "la entrega de canastas de alimentación e insumos básicos es un beneficio impulsado por el Gobierno de Chile, en cuyo proceso participan los alcaldes de las distintas comunas, no es un 'regalo' de una autoridad particular y no se debe personalizar su entrega", agrega el documento.

Las publicaciones sí deben incluir el hashtag #AlimentosParaChile "para amplificar y darle contexto a la actividad", lo mismo con "el @ de la alcaldesa/alcalde donde se entrega el beneficio, con el objeto de amplificar la difusión, sin excepción ni distinciones del partido político al que pertenezca la alcaldesa o alcalde" e "incluir el # con el nombre de la comuna para amplificar la difusión".

En tanto, en caso de que se vaya a mencionar al Presidente Piñera, "se debe incluir el @ del Presidente (@sebastianpinera)", precisa la minuta.

Resguardo de la vida privada y la dignidad de las personas

El primer instructivo también había provocado cuestionamientos porque detallaba recomendaciones para captar, en materia audiovisual, a las personas beneficiarias de las cajas: "Sobre la emoción y valoración de las familias al recibir la ayuda, idealmente el agradecimiento de algunas personas, pero que el foco visual esté sobre todo en la beneficiaria (por ejemplo, la autoridad debe salir de espalda)".

El nuevo manual, por su parte, establece que "toda la difusión o comunicación sobre la entrega del beneficio de canastas de alimentación, ya sea esta en medios masivos o directos, escritos o audiovisuales, impresos o digitales, deberá mantener el más estricto apego a la normativa existente y resguardar en todo momento la vida privada y dignidad, tanto de los beneficiarios como de sus familiares y menores de edad".

De esa manera, "todas las imágenes de primer plano, videos testimoniales o registros audiovisuales de personas beneficiarias o sus familias, deben contar con el consentimiento informado del beneficiario por escrito".

Este documento, además, fija la forma en que deben ser entregadas las cajas, respetando medidas sanitarias: "Se debe realizar en el hogar de las personas, con el objeto de evitar que salgan de sus casas y concurran a lugares donde pudieran provocarse aglomeraciones de personas, incumpliendo las medidas sanitarias y asimismo, poniendo en riesgo su salud", pero "en ningún caso, los funcionarios públicos y autoridades deberán ingresar al hogar de los beneficiarios, debiendo realizar la entrega de la canasta desde el exterior".

VALLEJO REPUDIA EL "ESTÁNDAR ÉTICO DEL GOBIERNO"

Pese al mea culpa de Rubilar y al nuevo instructivo, la diputada Camila Vallejo (PC) cuestionó la actuación de La Moneda por el primer documento: "No es primera vez que el Gobierno deja que hablar respecto a su estándar ético en esta materia. La utilización para sacar un provecho político y comunicacional de la imagen de personas que están pasando hambre es repudiable".

A su vez, la senadora Ximena Rincón (DC) sostuvo que "cuando miramos la explicación sobre el tema del instructivo, inevitablemente yo solo puedo pensar que me hubiese gustado un instructivo que cuidara la dignidad de las personas".