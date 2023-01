Orrego pide que Boric le ponga plazo a su promesa de terminar con los delegados presidenciales

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, pidió en Cooperativa al Presidente Gabriel Boric cumplir su promesa de terminar con los delegados presidenciales y entregar las competencias a los representantes democráticamente electos.

En conversación con Lo que Queda del Día, Orrego manifestó que "la razón por la cual los gobernadores regionales en todo Chile, por un lado, exigimos a los candidatos y después valoramos la promesa de campaña del Presidente Boric de eliminarlos (a los delegados) es porque iba a generar lo que está ocurriendo: descoordinación, desinformación y duplicidad. Eso es un hecho: eso está ocurriendo, especialmente en algunas áreas como la prevención del delito, en el tema de las emergencias".

"Es raro, porque quienes tienen la legitimidad democrática son los gobernadores. A nosotros nos eligieron para resolver problemas y, sin embargo, tenemos que derivarlos a una autoridad designada", agregó.

"Yo espero que el Presidente cumpla su promesa. Pasan los días, pasan los meses y no vemos plazos, vemos solamente una meta. Yo espero que el gobierno entienda que esto no es solamente un capricho y que no es solamente cobrarle una promesa de campaña (...) es sobre todo mejorar el sistema de gobierno que tienen las regiones de Chile", planteó.

Orrego recalcó que "sé que va a tomar un tiempo, no estoy pidiendo que sea de la noche a la mañana, pero por lo menos que en materia de liderazgo en la región no haya otra autoridad, sin legitimidad democrática, que trate de coordinar algo y que no lo pueda hacer".