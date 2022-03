20:29 - | Boric: Reconocemos que millones de chilenos viven con temor, y no podemos mirar para el lado. enfrentaremos la delincuencia enfrentando la desigualdad social, su origen, y con una reforma a las policías que asegure su presencia donde se les necesita

20:22 - | Presidente Boric apuesta por "cambiar la relación que se tiene con las autoridades": Éstas no pueden ser inalcanzables, queremos ministros en terreno, en la calle, estando con el pueblo #CooperativaContigo

20:16 - | Presidente Boric: Tenemos que abrazarnos como sociedad, volver a querernos, a sonreír. Qué importante y diferente es cuando en un pueblo nos queremos, nos cuidamos entre nosotros, no desconfiamos, sino que nos apoyamos. Eso tenemos que construir

20:12 - | Boric: Pero estas paredes también han sido testigos del horror de un pasado de violencia y opresión que no hemos olvidados ni olvidaremos. Por donde hablamos hoy, ayer entraban cohetes, y eso nunca se puede volver a repetir en nuestra historia

20:07 - | Presidente Boric: Hoy iniciamos un período de grandes desafíos e inmensa responsabilidad, pero no partimos de cero. Chile tiene una larga historia y este día nos inserta en esa historia de larga de nuestra República #CooperativaContigo

20:05 - | Presidente Boric: He visto las caras de las familias que siguen buscando a sus detenidos desaparecidos, de las disidencias y diversidades discriminadas, de los pueblos originarios despojados de su tierra, pero nunca de su historia #CooperativaContigo

20:03 - | Boric: He vistos sus caras, compatriotas: de las personas mayores cuya pensión no alcanza para vivir, de quienes se enferman y sus familias no tienen cómo costear el tratamiento, de estudiantes endeudados, de campesinos sin agua por sequía y saqueo