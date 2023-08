Repudio transversal a embajadora por millonario proyecto que presentó al GORE Biobío

En medio de críticas transversales a la embajadora chilena en el Reino Unido, Susana Herrera (IND, apoyada por FRVS), Cancillería aseguró que está recabando los antecedentes sobre el envío de un proyecto a la Gobernación del Biobío para levantar fondos públicos y privados por cerca de cinco millones de dólares.

Según reveló este domingo La Tercera, la iniciativa presentada por Herrera incluía la construcción de un mercado de maderas en Santa Juana y buscaba "la restauración (de los territorios afectados por los incendios forestales del verano pasado) basado en bioeconomía circular e infraestructura de madera para formación de capacidades locales sostenibles en la Región de Biobío".

Al ser consultados sobre el tema, desde Cancillería indicaron al matutino que están pendientes "del desempeño de sus embajadores y embajadoras, así como del cumplimiento de los objetivos fijados para sus misiones en el exterior", añadiendo que "esos mecanismos están activados y se están recabando todos los antecedentes necesarios".

"No podemos referirnos a instrumentos o detalles específicos, ya que se trata de procedimientos que exigen reserva", añadieron.

Desde la oposición, el senador Iván Moreira (UDI) dijo que "el sello del gobierno del Presidente Boric (...) es el tráfico de influencias y corrupción a través de fondos entregados a fundaciones que actuaron fraudulentamente. Ahora se suma algo inédito de la política exterior: que haya una embajadora (...) haciendo gestiones en la Gobernación de Biobío para que le entreguen prácticamente cinco millones de dólares a un proyecto. Eso no corresponde, eso es tráfico de influencias".

El senador republicano Rojo Edwards planteó que "la actitud de la embajadora es sumamente cuestionable dada la situación de corrupción generalizada por la que atraviesa el gobierno del Presidente Boric. Esperamos poder invitarla a la comisión de RR.EE. del Senado a la brevedad, para que nos explique por qué pretendía saltarse a la Cancillería y quiénes iban a ser los beneficiarios de los millones de dólares que esperaba recaudar".

En el oficialismo también surgieron críticas, como las del diputado Tomás de Rementería (PS), quien sostuvo que "me parece que si la Cancillería tomó la decisión de tirarlo para atrás, es que no estaba haciéndose de la forma en que debía hacerse. Me parece que es imprudente si se hizo de mala manera. Hay que analizar el caso y ver si existe efectivamente la necesidad de la embajadora en esto. En el caso de que hubiera algún beneficio personal, sería grave. Pero yo creo que acá es solo se aceleró e hizo las cosas sin seguir el procedimiento que se debe seguir".

"Me parece grave que una embajadora actúe en uso de su investidura para hacer y promover proyectos particulares, que implican además financiamiento y administración de recursos públicos, con ese nivel de autonomía y desfachatez, desconociendo u obviando la normativa vigente", recalcó Raúl Soto (PPD).

Mientras tanto, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, pidió la salida de Herrera del puesto, indicando en Radio Universo que "cuando hay este tipo de faltas las autoridades deben renunciar".

DIPLOMÁTICOS SE SUMAN A CRÍTICAS

Fernando Guzmán, presidente de la Asociación de Diplomáticos de Carrera, planteó que "un caso conocido hoy no perseveró solo por el criterio y el apego a la norma de los embajadores del Servicio Exterior, tanto el director de los asuntos de Europa como del secretario general de Política Exterior".

"A lo largo de décadas hemos sido testigos del nombramiento de decenas de embajadores por razones de política contingente, de equilibrios de poder de partidos políticos, por amistad o por el mero pago de favores", agregó.

Guzmán sostuvo que "las embajadas y misiones de Chile no son lugares para el pago de favores. Una vez más el Servicio Exterior hace un llamado respetuoso a la autoridad al nombramiento de profesionales en la conducción y ejecución de la política exterior de Chile, así como también instamos a los integrantes del Consejo Constitucional a considerar incluir una norma en esta materia en el próximo borrador de Constitución para evitar este tipo de situaciones".