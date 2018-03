Senador Insulza criticó despidos de 33 funcionarios en gobierno regional de Arica

José Miguel Insulza, senador PS por la Región de Arica y Parinacota, criticó la desvinculación de una treintena de funcionarios que hasta hoy cumplían labores en distintas reparticiones del Gobierno Regional.

Los despidos se concentraron en las divisiones de Análisis y Control de Gestión, Planificación y Desarrollo regional además del Área Jurídica.

"Entiendo que cuando hay un cambio de Gobierno hay cambio de personal, eso ha existido siempre y hay que ser realistas", dijo Insulza quien sostuvo eso sí que "cuando esos cambios son muy masivos y empiezan a afectar a la gente que no tiene nada que ver, como la mujer que sirve el café en la Intendencia, la ingeniera de las cuales hay muy pocas especialidades en Arica, que es quien hace los cálculos y no tiene quién la reemplace. Cuando tiene un costo, porque hay mucha gente a quien hay que pagarle su desahucio".

Desde el Gobierno indicaron que no se trata de desvinculaciones, sino que de términos de contrato que no fueron renovados al final de este mes. El seremi de Gobierno de Arica, Víctor Mardones, indicó que cada caso fue revisado por Contraloría, organismo que realizó observaciones en los contratos de las personas que desde hoy ya no laboran en el gobierno regional.

"Acá hubo un proceso de elaboración de contrato de estas 31 personas que son a honorarios. Esos contratos fueron remitidos a la Contraloría Regional y allí fueron observados. Por tanto, no pasaron la prueba de legalidad que tiene que cumplir cualquier contrato de algún funcionario público. Por eso se les notificó su no continuidad y, obviamente, tendremos que realizar una revisión de caso a caso, de aquellas funciones que sean de caracter crítica o profesionales", explicó Mardones.

En total fueron 31 trabajadores a honorarios más otros dos a contrata quienes recibieron la notificación esta jornada. Mardones agregó que cada seremi regional se encuentra en proceso de revisión de sus funcionarios, por lo que no son descartados términos de contrato para los próximos meses.