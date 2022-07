Senador Insulza: El oficialismo no está todavía en condiciones de suscribir un pacto

El senador José Miguel Insulza, parte del grupo de representantes socialistas que sostuvo una extensa reunión con el Presidente Gabriel Boric en Cerro Castillo la noche del miércoles, señaló que más allá de la voluntad de miembros del oficialismo, la posibilidad de una fusión entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático se ve lejana.

"Se habló muy francamente de esto: este tema lo habíamos planteado yo mismo y algunos otros al comienzo del Gobierno, pero la verificación es que a estas alturas, la creación (del bloque) no es una cosa voluntaria, no admite voluntarismo. No se puede decir que nos vamos a juntar todos y conformar una coalición; eso hay que construirlo, y lo dijo el Presidente", explicó en El Diario de Cooperativa.

El parlamentario reafirmó que "lo importante es que haya buena voluntad y disposición a hacerlo, y (Boric) quiere asegurar que el Gobierno manifieste esa voluntad y acciones concretas para mostrar que es posible, pero no estamos todavía en condiciones de suscribir un pacto o algo por el estilo".

Respecto al tema central del encuentro de anoche, Insulza detalló que los socialistas "queríamos hablar con el Presidente sobre nuestra incisión en el Gobierno", y en ese marco, "diría que de manera muy espontánea, todos los parlamentarios le reiteraron el pleno apoyo a la acción del Gobierno".

A la vez, sobre el trato del Ejecutivo en respuesta a esa lealtad, indicó que "cada uno contó su propia experiencia, hizo sus objeciones y manifestó algunos problemas que había tenido para relacionarse con algunas autoridades de Gobierno. El Presidente fue muy claro en esto: dijo 'díganme dónde, los nombres y los casos', y así se hizo".

"LUCHAMOS POR MUCHOS AÑOS" POR REBAJAR QUORUM DE REFORMA

Por otra parte, confirmó que "hay parlamentarios del Partido Socialista que vamos a votar a favor" de la reducción de quorum para reformar la Constitución actual, argumentando que "es algo por lo que hemos luchado durante muchos años".

Si bien dos impulsores de la propuesta son senadores DC abanderados por el Rechazo, Insulza descartó que ella incentive a votar por esa opción en el plebiscito de salida, al tiempo que adelantó que desde su tienda "queremos presentar de manera más vehemente iniciativas que signifiquen suprimir este sistema de quorum, por los cuales una minoría termina condicionando toda la acción del Gobierno".

De acuerdo al legislador, durante la reunión con el Mandatario, esta última idea "se mencionó de manera constructiva, y no hubo críticas al respecto".