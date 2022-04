"Su cargo no admite tanta frivolidad": Oposición en picada contra ministra Siches

"Su cargo no admite tanta frivolidad" y "le deben pedir la renuncia", han sido algunas de las críticas que ha realizado la oposición a la ministra del Interior, Izkia Siches, tras su errónea acusación contra el Gobierno de Sebastián Piñera respecto al retorno a Chile de un avión lleno de extranjeros expulsados.

"Identificamos que uno de los aviones de las expulsiones que se hicieron a Venezuela retornó con las mismas personas, con todos los pasajeros expulsados", denunció Siches ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, dichos que posteriormente corroboró eran equivocados, pidiendo disculpas.

Las disculpas no fueron bien tomadas por parte de la oposición, como el caso del diputado UDI Guillermo Ramírez, quien cuestionó a la ministra y señaló que "no es información incorrecta, es una falsa acusación de montaje, mal uso de fondos públicos, desacato a la justicia y encubrimiento".

"Todo lo cual ameritaría graves sanciones contra el ex presidente y ex ministro del Interior. Su cargo no admite tanta frivolidad", cuestionó el gremialista.

En esta línea, su par Jorge Alessandri, jefe de bancada de ese partido, dijo que "la ministra Siches hizo una acusación grave: imputó por delito de malversación de fondos públicos al ministro del Interior anterior, que la salida de personas en situación irregular de migración era básicamente un tongo porque volvían en el mismo avión, por ese delito la gente se va presa".

Su correligionario y colega Juan Antonio Coloma también reprochó que Siches "miente en forma flagrante en la comisión de la Cámara de Diputados, y sólo pide disculpas cuando la pillan".

"Es por eso que la situación con ella, aunque lleve menos de un mes, ya no da para más, y creo que es el momento de que renuncie a su cargo como ministra. Sería lo más responsable", remató.

"NO BASTAN LAS DISCULPAS POR TWITTER"

Por su parte, el diputado del Partido Republicano José Meza aseguró que "no bastan las disculpas por Twitter y no basta con aceptar que se trataba de un error", sino que solicitó que el Presidente Gabriel Boric "dada la seguidilla de errores en menos de un mes de la ministra más importante, le pida la renuncia".

"Esto es la gota que rebalsó el vaso y esperamos que el Gobierno tome medidas pronto, porque sino desde el Congreso tendremos que tomarlas nosotros", cuestionó el parlamentario.

Mientras que el diputado Stephan Schubert recalcó que "no fue una imprecisión, no fue que se equivocó en el número, sino que simplemente relató un hecho que nunca ocurrió; eso lo que hace es mermar la credibilidad de la ministra más importante del gabinete".

Además, aseguró que "estamos ante una situación grave, esto no puede seguir ocurriendo, ya basta de improvisaciones, creo que el pueblo de Chile se merece ministros de Estado que estén a la altura y que tengan la preparación adecuada".

"Como oposición no vamos a renunciar a ninguna herramienta dentro de nuestras facultades fiscalizadoras, pero lo estamos evaluando. Queremos que el Gobierno se pronuncie, porque la verdad es que la imprudencia de la ministra ayer fue muy grave", indicó el diputado Andrés Longton, jefe de la bancada de RN.

Finalmente, quien también reaccionó a esta polémica fue el senador Manuel José Ossandón (RN), quien indicó que "creo que la ministra Siches cometió un error no propio de una ministra de Estado, por eso me gustaría ofrecerle ayuda, porque esos errores van a perjudicar en el futuro no sólo a su gobierno, sino al país".