Subsecretario de Servicios Sociales renunció por diferencias con ministra Rubilar

El subsecretario de Servicios Sociales renunció este martes a su cargo por diferencias con la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.

Trascendió que ambas autoridades tuvieron importantes desacuerdos en sus miradas a las políticas de ampliación de las ayudas sociales por parte del Gobierno.

Desde el ministerio plantearon que Villarreal no estaba de acuerdo con el rol de Rubilar en la ampliación de los beneficios hasta el 100% del Registro Social de Hogares, aunque desde el entorno del ahora ex subsecretario cuestionan que la ministra no socializaba los temas con los integrantes de la cartera.

Villarreal, que es yerno de Cristián Larroulet, uno de los principales asesores del Presidente Sebastián Piñera, presentó su dimisión al Mandatario con carácter indeclinable.