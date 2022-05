Tensión oficialista: Cariola dijo que "es injusto" deslizar que Apruebo Dignidad no apoya al Gobierno

El decreto de estado de excepción constitucional de emergencia en la Macrozona Sur por parte del Gobierno ha tensionado las relaciones al interior de la coalición oficialista, ya que un desacuerdo con el Ejecutivo llevó a finalmente no avanzar en una iniciativa parlamentaria y decretar esta medida excepcional.

La diputada Karol Cariola (PC) expresó que "es un desafío para la coalición de Apruebo Dignidad fortalecerse, mejorar su acción respecto del Gobierno, mejorar el apoyo que podemos dar al Gobierno", pero recalcó que "de ahí a tratar de establecer que Apruebo Dignidad no es una coalición que respalda al Gobierno respecto de sus decisiones, me parece que es bastante injusto".

Por su parte, su par socialista Marcos Ilabaca criticó que en materia de seguridad "el actuar de ciertos sectores de Apruebo Dignidad no ha sido el óptimo, no es posible que la izquierda en Chile no enfrente los temas de seguridad y de orden público".

Este martes, a menos de 24 horas después de que el Gobierno confirmara su decisión, la medida cumplió con los trámites administrativos requeridos y quedó en condiciones de entrar en vigor, tanto en la Región de La Araucanía como en dos provincias del Biobío, tras su publicación en el Diario Oficial.

¿En qué consiste esta medida? El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, explicó esta jornada que "la decisión que se tomó, se tomó sobre la base de aspectos técnicos y que obviamente contribuyen a mejorar las condiciones de seguridad en la zona".

Asegurando que "tenemos ya una experiencia de trabajo en conjunto con las Fuerzas Armadas en los diferentes estado de excepción y de emergencia que se han decretado, por lo tanto, se están haciendo todas las coordinaciones a través de los diferentes mandos locales y territoriales con los jefes de la defensa para que esto se desarrolle en la forma más óptima".

"Siempre los apoyos, los refuerzos y lo que sea necesarios para entregar seguridad es bienvenido", acotó.

En tanto, esta tarde la Comisión Mixta sobre Infraestructura Crítica revisa el proyecto de reforma constitucional que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica, donde se prevé la presencia de los ministros de Interior y Segpres, Izkia Siches y Giorgio Jackson, respectivamente.