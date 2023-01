Tohá afirma que es válido cuestionar los indultos, "pero no castigar a la gente"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó este martes, en El Diario de Cooperativa, que es válido cuestionar el indulto que el Presidente Gabriel Boric concedió a 12 personas condenadas durante las violentas protestas de 2019 y al conocido exmiembro del grupo armado Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Jorge Mateluna Rojas, pero no "castigar a la gente".

"Creo que es factible, a propósito de la discusión constitucional, que algunos sectores consideren que esa atribución no debería existir en el futuro. También es válida esa postura, pero lo que no es válido es castigar a la gente, a los ciudadanos, por un desacuerdo que hay con una postura presidencial", señaló la jefa de gabinete.

[En vivo] Ministra Tohá e indultos: "Es factible, a propósito de la discusión constitucional, que algunos sectores consideren que esa atribución no exista en el futuro. Es válida esa postura, pero lo que no es válido es castigar a la gente" #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) January 3, 2023

Tras la decisión presidencial, comunicada la mañana del viernes -penúltimo día del año 2022-, representantes de la oposición decidieron bajarse de la mesa de negociación para alcanzar un Acuerdo Nacional de Seguridad, esperado pacto que incluye a todas las fuerzas políticas para impulsar un trabajo conjunto contra el crimen organizado y los delitos violentos que han azotado al país durante los últimos meses.

Ayer, incluso, el secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, confirmó que la derecha desplegará "una agenda propia".

Por eso, la ministra dijo esperar que en la oposición impere "la sensatez" para retomar las conversaciones.

"La oposición puede presentar muchas agendas, pero hoy día ellos son oposición. En muchas materias no tienen atribuciones. En muchas materias, las que son propiamente políticas públicas, ellos no están en el Gobierno y no pueden desarrollar, por ejemplo, la ampliación de la cobertura de un programa, aunque lo proponga. Entonces, no es irrelevante que haya acuerdo para avanzar", indicó Tohá.

"Espero y apuesto que va a imponerse ese compromiso de responder a los ciudadanos por sobre lo que históricamente se ha impuesto en seguridad, que ha sido levantar la bandera, señalar con el dedo al del frente, armar un barrial de peleas y, como resultado, avanzar poco", añadió.

La titular del Interior subrayó, además, que los indultos, que son una facultad presidencial consagrada por la Constitución, "nunca han sido considerados políticas de seguridad" pública, sino que "son políticas que tienen que ver con una atribución personal, que se ejerce en consciencia, que tienen que ver con una mirada humanitaria o de paz social".

En ese sentido, abordó los dichos que emitió el Presidente Boric, quien ayer, en medio de su visita a Brasil, aseguró a la prensa tener "plena convicción de la inocencia" de Mateluna.

"Yo creo que lo que el Presidente ha querido hablar es de la convicción que él tiene, pero yo quisiera insistir en la naturaleza del indulto: son personas que están condenadas y que producto de esta decisión presidencial mantienen sus condenas, pero el Presidente o la Presidenta de la República, en uso de una facultad extraordinaria, les concede la posibilidad de no continuar cumpliendo la pena privados de libertad", sostuvo la secretaria de Estado.

AVANCES ALCANZADOS ANTES DEL QUIEBRE

En relación a los avances que alcanzó la mesa previo a la salida de Chile Vamos, Tohá destacó que "en la agenda había medidas muy relevantes como, por ejemplo, la ampliación del programa Lazos, que es el programa, de acuerdo a las evaluaciones técnicas, más eficaz que hemos tenido en Chile nunca en materia de prevención con jóvenes".

"La agenda se construyó en debates y diferencias, pero logró zanjar temas que históricamente han sido muy difíciles de zanjar, por ejemplo, el tema de las víctimas (...) Se llegó a una fórmula que significa que, partiendo por los delitos más violentos -y después aumentando a medida que el país tenga condiciones económicas para hacerlo-, entreguemos una representación jurídica del mismo estándar que entrega la Defensoría Penal Pública para las víctimas de delitos que ese tipo", agregó la ministra.