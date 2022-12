Tohá desestimó polémica por salida de seremi de Desarrollo Social: Los cargos de confianza no están sometidos a escrutinio público

La ministra del Interior, Carolina Tohá, desestimó la polémica generada por la salida de la seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo (PPD), que denunció haber recibido presiones para votar de determinada manera ciertos proyectos, situación que generó críticas al ministro de la cartera, Giorgio Jackson.

Tohá aseveró que "este es un tipo de polémica que se sitúa de una manera un poco confusa respecto del problema: las Secretarías Regionales Ministeriales son cargos de confianza y se les entregan a personas que la autoridad responsable considera adecuadas y ellas se mantienen en el cargo hasta que cuentan con la confianza de la autoridad".

"Si el ministro de Desarrollo Social consideró que esta persona no ameritaba su confianza para desarrollar el cargo, está en su pleno derecho el pedirle la renuncia y ni siquiera requiere dar razones. Puede tomarla por el solo hecho por la pérdida de confianza", recordó.

Tohá manifestó que "alguien podrá tener una opinión distinta, quizás ocuparía de otra manera esa atribución, pero el ministro, que es el responsable de los seremis que tiene, hizo esa evaluación y está no solo en su derecho, sino en su deber, si no tiene la confianza en una funcionaria o funcionario que está en un cargo de esta categoría, tomar las decisiones del caso".

"En ese sentido, esta debería ser una no polémica. Los cargos de confianzas no están sometidos a escrutinio público de las razones por las cuales una autoridad hace un cambio. Es como cuando el Presidente de la República hace un cambio de gabinete: siempre decimos que está en sus atribuciones, es su criterio, es su decisión. En el caso de los ministros respecto de sus secretarios regionales es lo mismo, funciona el mismo principio", aseveró Tohá.

"Si hubiera algún reclamo (por supuestas presiones) en esa materia, se pudo haber hecho en su momento. No fue el caso. Estos son solo reclamos que han surgido a propósito de la petición del cargo del ministro de Desarrollo Social", puntualizó.

Delegada presidencial: Esas acusaciones son falsas

Hidalgo, -a quien el Ministerio de Desarrollo Social responsabilizó de no haber hecho las denuncias pertinentes en un caso de presunta violación en una residencia dependiente de la cartera- anunció acciones legales contra el titular Giorgio Jackson (RD).

"Hoy el ministro me pidió la renuncia por falta de confianza política, eso en lo formal, en lo real es porque tuve diferencias con la subsecretaria Perales y la delegada presidencial Constanza Martínez por un proyecto de planta de tratamiento de aguas servidas en la comuna de Quilicura, y que me obligaron ellas a aprobar por 'instrucciones del Ministerio del Interior'", escribió Hidalgo en un chat del PPD el miércoles pasado, según publicó ayer el diario La Tercera.

"Esas acusaciones son falsas. Lo que hemos realizado es un trabajo súper responsable en orden a poder determinar que con elementos técnicos se tomen ciertas decisiones", replicó hoy Martínez.

"Eso tiene que ver con un trabajo que se realiza con el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental), que es un organismo autónomo al Gobierno, y, por lo mismo, no me cabe más que señalar nuevamente -y ya se señalaron las razones en un comunicado bien claro y bien explícito- respeto a por qué se le solicita la salida del cargo, que además es de confianza y, por lo tanto, todos tenemos que estar disponibles a poder trabajar en pos del bien común", afirmó la delegada.

Ante las acusaciones de Hidalgo, el Ministerio de Desarrollo Social afirmó el domingo, mediante una declaración pública, que "la decisión de solicitarle la renuncia se debe a la causal de pérdida de confianza, lo que fue motivado por haberse desentendido formalmente respecto a la presentación de denuncias, cuestión que es obligación de toda autoridad política y funcionario público, ante indicios de la presunta violación de una niña en un recinto de atención a personas en situación de calle, ubicado en la Región Metropolitana".

Finalmente, Martínez manifestó hoy que el Ejecutivo está dispuesto a entregar todos los antecedentes si es que son requeridos en caso de que Hidalgo tome acciones legales.

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) dijo que Hidalgo "está en su derecho de presentar querellas. Me parece que está muy sola en esto, no tiene respaldo político. Me parece muy poco ética la manera en cómo ella ha salido".

"Este es un cargo de confianza y cuando se pierde la confianza por las razones que ha dicho el Ministerio de Desarrollo Social ese cargo perfectamente se puede remover y eso ocurre en todos los gobiernos. Si ella se quiere querellar, que se querelle. Creo que no va a tener ningún futuro aquello y me parece de muy mala leche la manera en cómo ella está saliendo públicamente. Creo que le hace daño al Gobierno y el ministro Jackson tiene todo nuestro respaldo y toda nuestra confianza", recalcó.