Chadwick confirmó que Contraloría planteó reparos al cargo de su hijo en el Gobierno

El ministro del Interior, Andrés Chadwick (UDI), confirmó este lunes que Contraloría hizo objeciones respecto al cargo gubernamental de su hijo, Andrés Chadwick Costa, quien el fin de semana renunció a ser productor general de la Presidencia, puesto por el que ganaba una remuneración bruta de 5,5 millones de pesos mensuales.

Si bien en un comienzo se habló de que Chadwick Costa dejó su cargo tras objetarse que no tenía título profesional para esta función, su padre especificó que hubo "reparos" respecto a su labor como funcionario a honorarios.

"Existieron algunos reparos de la Contraloría que decían relación con los honorarios o la contrata, cuál de las opciones se debía tomar. No tenía que ver con el nivel de estudio", dijo el titular de Interior.

Chadwick recordó las palabras de su par de Segpres, Gonzalo Blumel, respecto a que "muchas veces en este tipo de situaciones se traduce que pague justos sobre pecadores".

"No quiero hacer ni voy a hacer -ni me corresponde hacer- una evaluación de las capacidades de una persona que está vinculada no por sus capacidades conmigo, sino por los afectos conmigo (...) Es mi hijo y respeto y lo acompaño y lo respaldo en la decisión que él ha tomado", indicó.

Josefa Solar Larraín, nuera del ministro de Interior y que ejercía como asesora digital del Ejecutivo, también salió del Gobierno el fin de semana.

UDI mantiene dudas frente a iniciativa de Evópoli

El proyecto de ley sobre nepotismo impulsado por Evópoli aún genera dudas en la UDI, como indicó -tras el comité político de los lunes en La Moneda- el jefe de bancada gremialista, diputado Javier Macaya.

"No nos cerramos a discutirlo (el proyecto), pero lo que sí decimos es que no nos parece hacerle el juego a la izquierda, a las personas que fueron a requerir a la Contraloría con el sólo fin político de hacerle un daño al Gobierno", señlaó Macaya.

"Creo que hoy por parte del Gobierno, independiente que podría ser respetable recoger, escuchar, todas las sugerencias legislativas, la agenda del Gobierno está bien marcada", agregó Macaya, quien no cree "que sea necesaria" dicha iniciativa.

De todos modos, "es súper respetable desde su óptica, desde su tranquilidad, de no verse expuesto a un permanente escarnio público y una permanente lapidación pública por parte de los opositores a este Gobierno. Ésa es la razón por la que nosotros hicimos una crítica a la oportunidad en la que se presentaban estos proyectos de nepotismo".