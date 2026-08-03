Tras críticas oficialistas, Gobierno da más protagonismo a Alvarado en vocería

Ante las críticas surgidas desde el mismo oficialismo por la falta de un vocero, el Ejecutivo realizó un giro de estilo durante la jornada de este lunes, con una presencia más marcada del biministro Claudio Alvarado.

El titular de Interior y la Segegob realizó un discurso en La Moneda destacando los resultados del Imacec, para posteriormente responder preguntas de la prensa.

El diputado Benjamín Moreno (Republicanos) comentó que "si es un vocero o no es un vocero eso lo tendrá que resolver el Ejecutivo. Yo creo que acá tenemos un tema que mejorar, que es un tema comunicacional. ¿Cómo lo mejoramos? Yo creo que tenemos distintas alternativas, más allá de entrar a la discusión de que alguien dijo tal o cual cosa, lo que tenemos que tratar de lograr es que el objetivo que se persigue, que es una mejor comunicación, se vaya logrando en la medida de lo posible".

Desde RN, el diputado Diego Schalper comentó que "como no nos damos cuenta que lo que no se comunica con fuerza no llega finalmente a los corazones de los chilenos y chilenas, entonces que hay que tener conciencia de que hay que comunicar con más fuerza las cosas que se están haciendo".

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), dijo que la derecha está perdiendo la "batalla comunicacional", lo que es demostrado por las últimas encuestas.

Sobre estas palabras, Alvarado dijo que "como gobierno siempre respetamos las opiniones de los parlamentarios y siempre las vamos a tomar en consideración y permanentemente hay espacios de evaluación y hay espacios de mejoras. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es que la interlocución del gobierno con la ciudadanía sea de carácter permanente, sea clara, oportuna y que cuente con la retransmisión de esa información por parte de los parlamentarios, en línea con lo que el gobierno promueve".