UDI denunció a Vega en Fiscalía por "encubrimiento" de Llaitul: Boric lo consideró "vergonzoso"

La bancada de diputados de la UDI presentó este viernes una denuncia formal ante la Fiscalía Regional del Biobío en contra de la ahora exministra de Desarrollo Social Jeanette Vega, que renunció en la víspera al Gobierno de Gabriel Boric luego de que se filtró que una de sus asesoras contactó recientemente por teléfono a Héctor Llaitul, cabecilla de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).

Debido a que el líder radical mapuche se encuentra desde ayer en prisión preventiva por cinco presuntos delitos, tres de ellos ligados a la Ley de Seguridad del Estado, los parlamentarios acusan a la exmilitante del PPD por el delito de encubrimiento.

"Para saber qué se conversó es que creemos importante que se incauten celulares, que se incauten computadoras y que se cite a declarar tanto a la ministra Vega como a todos los miembros del comité político del Presidente Gabriel Boric", explicó el diputado Juan Antonio Coloma.

"Le hemos pedido al Ministerio Público que instruya para saber si definitivamente hay otro ministerio relevante del Gobierno del Presidente Gabriel Boric coludido con el terrorismo y, sobre todo, con Llaitul", dijo su par Cristián Labbé.

El medio digital Ex-Ante reveló ayer un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que consigna que una funcionaria de la cartera de Desarrollo Social se contactó con Llaitul en mayo para tratar de agendar una conversación con Vega.

La comunicación tuvo lugar la misma mañana que el líder de la CAM llamó a "organizar la resistencia armada" en respuesta al Estado de Excepción que había decretado Boric en la macrozona sur.

"Puedo asegurar con certeza de que yo no le he encargado a ningún ministro, ministra ni a ningún funcionario de Gobierno el contactarse con Héctor Llaitul en ninguna circunstancia", dijo hoy el Jefe de Estado, quien ayer anunció que la subsecretaria Paula Poblete asumirá el cargo de forma interina.

RESPUESTA DE BORIC

Ante la denuncia presentada ante el Ministerio Público por parte de diputados UDI, el Presidente Boric señaló que le parece "muy claro que la UDI no tiene ningún interés, al realizar hechos como ese, en buscar una solución duradera al conflicto".

"Acá estamos en unas cuestión que es muy grave, hay gente que la está pasando muy mal, un pueblo que ha sido también ninguneado, despojado durante muchísimos años y víctimas de violencia en La Araucanía y Arauco", apuntó el Mandatario.

"Este juego de escalar las declaraciones y de tratar de sacar rédito político de cara al plebiscito, con declaraciones inaceptables como la que hace la extrema derecha, atribuyéndole al proyecto de nueva Constitución cuestiones que no tiene, me parece que es francamente vergonzoso y no contribuye al objetivo final", añadió.

Por ello, Boric le pidió a la oposición "responsabilidad, acá tenemos el deber de comportarnos a la altura, queremos la paz y parece queremos trabajar todos juntos, y no sirve que tratemos de escalar al máximo los conflictos, sin perjuicio de que hay que hacer valer las responsabilidades políticas y eso es lo que como gobierno hemos hecho".