UDI molesta por nuevo subsecretario de redes: "Tuvo un mediocre paso en el primer Gobierno"

La UDI se manifestó molesta por la salida del subsecretario de Redes Asistenciales Luis Castillo y el nombramiento en su reemplazo del ingeniero comercial -mano derecha del actual ministro de Salud, Jaime Mañalich- Antonio Zúñiga.

Castillo fue removido del cargo la noche del jueves tras una nueva polémica tras decir que las largas esperas en los consultorios se producen porque muchos van a hacer "reuniones sociales". Esto, además de los cuestionamientos, desde que asumió el cargo, realizados por la Democracia Cristiana por su vinculación con el caso del magnicidio del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

En la UDI se molestaron y defendieron a Castillo. Además, manifestaron su enojo con su remplazante, quien fue jefe de gabinete de Mañalich en la primera administración de Sebastián Piñera.

El senador Víctor Pérez se mostró profundamente molesto y aseguró que "sin duda que una vez más el Gobierno no toma en consideración a la UDI".

"No conocemos al señor Zúñiga, solo sabemos que tuvo un mediocre paso en el primer Gobierno en cargos más bien administrativos y ahora asumir como subsecretario nos parece que hubiéramos podido haber hecho un aporte mayor", agregó.

Más tranquilo, el diputado Juan Antonio Coloma aseguró que la salida de Castillo "fue sorpresivo no por el cambio mismo, que siempre es una atribución del Presidente de la República, sino porque además esto se produce en parte por el fuego amigo de la propia coalición. Creo que eso nunca es una buena señal cuando tenemos fuego amigo al interior de las coaliciones".

Además, agregó que les hubiera gustado contribuir con nombres para proponerle al presidente.

Mañalich: Zúñiga fue militante de la UDI



Al respecto fue consultado el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien respondió que "el Presidente ha sido súper claro en que sus designaciones no tienen cuoteo político".

Además, respecto al nuevo subsecretario, aseguró que "el señor Zúñiga es simpatizante de la UDI y fue militante, yo creo que en el vértigo de ayer no me imagino que haya habido espacio para hacer una consulta pública sobre este tema y no creo que el Presidente hubiera estado dispuesto tampoco", cuestionó.

Desde RN, partido que ya había manifestado que Castillo tenía que salir del cargo, han asegurado que respetan la decisión del cambio.

DC: No necesitamos cariñitos

Por su parte, desde la DC ya celebraban ayer la salida de Castillo y fueron consultados respecto a cómo será ahora la relación con el Gobierno.

El jefe de bancada de la diputados de dicha colectividad, Gabriel Ascencio, aseguró que "esto de los cariñitos para nosotros no es necesario".

"Nosotros vamos a colaborar cuando eso sea necesario y cuando creamos que es bueno para el país, por eso tenemos acuerdo en materia tributaria, espero que la próxima semana tengamos el acuerdo en materia de pensiones y si son necesarios otros acuerdos nosotros lo vamos a hacer", manifestó.

Pero, agregó, "no es porque ellos nos tengan que hacer cariño, en eso ya tenemos acuerdo, aquí no cambia nada, esta medida llegó tarde, esto mostró lo irresponsable que es el Presidente y se cayó".