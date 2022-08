Vallejo: Intento de contactar a Llaitul "no fue instruido ni informado" por la exministra Vega

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió al paso a los cuestionamientos respecto a la salida de la exministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega y la filtración del llamado al líder de la CAM, Héctor Llaitul.

En el punto de prensa realizado en la mañana de este viernes, la ministra afirmó que "las gestiones para intentar establecer un vínculo con Héctor Llaitul no fueron instruidas ni fueron avisadas, informadas por parte de la Ministra de Desarrollo Social y por lo mismo, la ministra Vega asumió su responsabilidad política en el caso y presentó su renuncia, la cual fue debidamente aceptada".

"Más allá del principio de buena fe que tuvo la ministra, no corresponde que este tipo de intentos de gestión de conversación se den sin instrucción y sin ser tampoco avisadas a quienes corresponda", agregó y detalló que dicho contacto no prosperó.

Enfatizó, además, en que "el Gobierno no se puede enterar por otros conductos de este tipo de intentos de gestión que no sean los formales respecto a las propias autoridades".

"Como lo ha dicho nuestro Presidente, vamos a dialogar con quienes estén disponibles a alcanzar el camino de la paz y no con quienes insistan en el camino de la violencia y la comisión de delito para alcanzar su objetivos", añadió.

Sumado a esto, lamentó "que este tipo de información sean filtrados por la prensa porque intervienen la debido procedimiento judicial y eso está reglado por la ley. Y hay una normativa al respecto de por qué no se pueden filtrar este tipo de información a través de los medios de comunicación".

Pese a la polémica, agradeció las gestiones de la exministra en la cartera de Desarrollo Social y señaló que "ha liderado una importante cartera para los adultos mayores con el reforzamiento de los Eleam (Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores). Hace poco inauguramos los bancos de alimentos en varias regiones del país y quisiéramos obviamente valorar su compromiso".

ROBO DE MADERA

Sobre todo lo que rodea a la detención de Llaitul, la ministra comunicó que "hoy día no solamente el Ministerio del Interior ha estado actuando, sino que también el Ministerio de Hacienda. Una de las principales preocupaciones en la zona tiene que ver con el robo de madera (...) por eso es tan importante el reforzamiento que ha anunciado el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en torno al Servicio de Impuestos Internos en la zona".

BORIC RESPONDE

El presidente Boric, quien está de gira por la Región de Atacama, respondió a los cuestionamientos al Gobierno sobre el telefonazo a Llaitul y comentó que "puedo asegurar con certeza de que yo no le he encargado a ningún ministro, ministra ni a ningún funcionario de gobierno el contactarse con Héctor Llaitul en ninguna circunstancia".

"Nosotros dimos desde el comienzo un mandato general a todos nuestros colaboradores de conversar con todos quienes estuvieran por el camino de la paz. Y eso es público y notorio. Ustedes lo pueden ver en diferentes declaraciones. El señor Llaitul claramente decidió tomar otro camino y por lo tanto yo doy esa garantía de que yo no he dado esa instrucción a absolutamente nadie, y yo no estoy en conocimiento de que nadie lo haya hecho tampoco", añadió.

Además, apuntó a que "acá hay filtraciones de una causa que son inaceptables y que perjudican también a la instituciones. No me corresponde atribuirle a nadie la responsabilidad porque no tengo pruebas de algo en particular. Pero lo que sí pido es que se investigue, porque todas las instituciones, no solamente las dependientes del Gobierno, tienen que estar a la altura de esto y no colaborar con este tipo de filtraciones".