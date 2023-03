Vallejo pide que molestia de liberales y radicales tras cambio de gabinete "no se mezcle" con el trabajo legislativo

Tras las tensiones surgidas al interior del oficialismo por el cambio de gabinete del pasado viernes, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que ningún partido político ha perdido relevancia y que todos continúan siendo fundamentales para el debate político.

El ajuste ministerial causó molestia en el Partido Liberal (PL) al confirmarse la salida de Juan Carlos García del Ministerio de Obras Públicas, la única cartera que tenían hasta el viernes. Además, desde el Partido Radical (PR) declararon encontrarse "en reflexión" respecto a la relación con La Moneda.

"Siempre hay personas, partidos o coaliciones, a veces, que se ven no sé si dañadas pero manifiestan molestias, porque a lo mejor no cumplen con sus legítimas expectativas, pero eso no quiere decir que los partidos de la alianza de Gobierno pierdan relevancia y que no sean parte fundamental del debate político democrático que tenemos que dar en todos los espacios", dijo el martes la portavoz de La Moneda y militante del Partido Comunista.

"Yo espero que esto no se mezcle con el mérito de los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso", agregó la exdiputada.

"Nosotros lo que le vamos a indicar al Gobierno, como lo hemos señalado, es justamente la necesidad de incidir en las decisiones propiamente tal de las políticas públicas que se están llevando a cabo", señaló el presidente de los radicales, Leonardo Cubillos.

"Desde que asumimos como directiva nacional en julio del 2022 hemos hecho una serie de peticiones, hemos sido sumamente leales, nuestra bancada ha sido sumamente leal también, y queremos incidir legítimamente en las políticas públicas. Hoy día vemos que eso no está siendo incisivo, no está siendo concreto, no está siendo resultante de nuestras expectativas", reprochó el dirigente.

TIMONEL DEL PPD: "AQUÍ LOS VOTOS NO SE CANJEAN"

Sin el PL ni el PR, las directivas del oficialismo se reunieron ayer en la sede del Partido Socialista (PS), en el centro de Santiago, para intentar retomar la coordinación tras los roces por el cambio de gabinete.

Desde las presidencias de las tiendas presentes aseguraron que los liberales se restaron del evento porque tu timonel, Juan Carlos Urzúa, se encontraba en Arica.

Tampoco asistió el Partido Radical, pues, conforme a lo que dijo su presidente, no supieron de la convocatoria hasta la noche previa.

Al término del encuentro, la presidenta del Partido Por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, expresó que "tenemos que hacernos cargo de las heridas y de las sensaciones legítimas de cada uno de los partidos, pero nada nos puede quitar de la perspectiva cuál es la unidad de propósito que tenemos. Acá podemos tener temas donde no se comparten ciertas definiciones o se necesita conversar más, pero distinto es que eso ponga en duda cuál es nuestra unidad de propósito".

"Aquí los votos no se canjean; aquí las convicciones no están en tela de juicio, así que yo espero que pasando este momento, legítimo, mal momento para ellos, volvamos a los temas de fondo. La ciudadanía no va a entender que no estén los votos del oficialismo para proyectos emblemáticos", añadió la dirigenta.

Desde el PS, en tanto, su timonel, Paulina Vodanovic, postuló que "frente a las decisiones del Presidente de la República que ya han sido adoptadas lo que nos cabe (a los partidos) es ponernos a disposición, facilitar soluciones, tratar de que las políticas públicas que van en beneficio de la ciudadanía sean aprobadas".

Las tiendas que asistieron a la reunión acordaron que se juntarán todos los viernes a las 9.00 de la mañana para discutir temas del oficialismo.