Van Rysselberghe acusó al PS de levantar "una cortina de humo" tras polémica con ministra

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, acusó al Partido Socialista de levanta "una cortina de humo" tras la polémica generada por los dichos de la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien pidió a la colectividad de oposición aclarar sus posibles vínculos con el narcotráfico.

La senadora por el Biobío insistió en que "yo no creo que (Cecilia Pérez) se haya equivocado, porque yo escuché la semana pasada que Marcelo Díaz reconoció que la directiva de (Álvaro) Elizalde no ha hecho nada, no sólo en este período, sino también en el anterior y se lo sacaron en cara ellos mismos con cosas terribles que se decían entre ellos".

Van Rysselberghe añadió que "rasgar vestiduras de esta manera me parece más bien una cortina de humo que está, además, vinculada a una falta de cohesión interna".

Este lunes, tras el comité político en La Moneda, la vocera de Gobierno mantuvo la misma línea afirmando que "mis preguntas y declaraciones apuntan a clarificar el eventual vínculo que puedan tener algunos militantes del Partido Socialista con el narcotráfico en la comuna de San Ramón".

La ministra añadió que "no me corresponde a mí ni contradecirme, puesto que las declaraciones y preguntas que yo he hecho han sido anteriormente señaladas por dirigentes importantes y parlamentarios, incluso ex presidentes del Partido Socialista".

Sobre la baja de su figura registrada por la encuesta Cadem, Pérez respondió que "trabajamos por convicciones que apuntan a fortalecer la democracia y también la transparencia, a poder cumplir con los compromisos del programa de Gobierno, por eso trabajamos, no por las encuestas".