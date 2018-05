Vocera de Gobierno reiteró defensa a viaje de Larraín a Harvard y criticó al PS

La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, insistió en su defensa al viaje realizado por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín y cuestionó al Partido Socialista por llevar sus quejas a Contraloría.

Al ser consultada sobre un decreto necesario para validar el viaje del ministro, la vocera planteó que "ese decreto tiene la firma del canciller Roberto Ampuero, ese decreto se encuentra hoy día en la Secretaría General de la Presidencia en la espera del pronunciamiento de la Contraloría General de la República para proceder a la firma del Presidente".

"El acto muchas veces se perfecciona por razones de buen funcionamiento, posterior incluso al viaje o al cometido. Eso no es ninguna novedad ni tampoco es una irregularidad, nosotros creemos que hizo lo que corresponde a un ministro de Hacienda", plantéo.

"Ese Partido Socialista que va una y otra vez a Contraloría, no reclama, no le llama la atención, no se cuestiona, sobre por ejemplo el viaje de un ministro de su propia militancia, el ex ministro de Energía (Andrés) Rebolledo, que viaja a Argentina a ver una carrera de autos", sostuvo.