Gonzalo Blumel, candidato a constituyente: "Me hice cargo personalmente de las denuncias sobre DDHH"

El ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y actual candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10, respondió a las críticas sobre su posible responsabilidad política en los hechos registrados durante el estallido social y señaló que "me hice cargo personalmente de las denuncias sobre derechos humanos".

En El Diario de Cooperativa, el ex secretario de Estado indicó que cuando asumió el cargo "Chile estaba viviendo una crisis" donde habían demanda sociales "muy legítimas" y, a su vez, violencia y denuncias por violación a derechos humanos y que "esas son situaciones muy doloras, muy lamentables que estábamos enfrentando".

"Lo que le corresponde a toda autoridad y, en mi caso como ministro del Interior, lo que yo hice fue asumir esas denuncias y hacernos cargo y hacerme cargo personalmente", aseguró.

Y, en esta línea, agregó que "todos plantearon que hubo violaciones y denuncias gravísimas, pero de ahí a afirmar de que había una política de Estado, yo creo que bajo ningún punto de vista".

[En vivo📻] Blumel por críticas a su candidatura por ser ex ministro: Se aseguró el estado de derecho, se invitó a organismos internacionales y se afirmó que hubo violación de DDHH, pero afirmar que era una política de Gobierno, eso bajo ningún punto de vista #CooperativaEnCasa — Cooperativa (@Cooperativa) January 26, 2021

"Lo que hay que mirar es un poco de la trayectoria de la situación", respecto a las medidas que se tomaron en aquel entonces, como convocar a organismos internacionales y especialistas para reformar a Carabineros, según Blumel, quien dijo que "una autoridad política lo que tiene que hacer es hacerse cargo precisamente de aquellas falencias que se observan" y que "precisamente eso fue lo que hicimos en un contexto que era muy difícil y eso hay que reconocerlo".

Respecto a víctimas de trauma ocular, como Gustavo Gativa, el ex ministro apuntó que "tanto su situación como todas las otras son hechos dolorosos que obviamente tienen que ser debidamente investigados" y "insisto, creo que esto no es menor, o sea es una situación que enfrentamos como país y se tradujo en víctimas y lo que corresponde es que haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, eso es lo que establece la doctrina".

La pregunta a #Blumel fue ¿qué le diría a Gustavo Gatica? Respuesta: "Su situación, como otras, son dolorosas, deben ser sancionadas e investigadas y lo que corresponde es que hayan garantías y que el Estado se haga cargo de lo que sucedió"

Estamos al aire en @Cooperativa pic.twitter.com/FsUJBv2Gr0 — paula molina (@paulamolinat) January 26, 2021

CONVENCIÓN: CONFLICTOS EN CHILE VAMOS

Indignación provocó la inscripción a última hora de la polémica columnista y tuitera Teresa Marinovic en la misma lista por el Distrito 10 de Blumel, nombre propuesto por el Partido Republicano de José Antonio Kast en el marco del pacto electoral con Chile Vamos.

Blumel sostuvo que "hay diferencias de forma, de fondo con los integrantes del Partido Republicano, lo que pasó respecto a la forma no estuvo bien, pero que ya está, hay que dar vuelta la página y creo que ahora hay que concentrarnos en plasmar en la Constitución nuestra visión de sociedad".

Y, al ser consultado si hace un llamado a votar por Marinovic, el ex ministro dijo: "Absolutamente no" y agregó que "hay diferencias de fondo y de forma, y lo que pasó se revuelve poniendo las ideas sobre la mesa y, sobre todo, dejando que los ciudadanos decidan".