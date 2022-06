Hija de Pinochet acudió a la Suprema para evitar pago de 100 millones de impuestos por herencia

La hija mayor del dictador Augusto Pinochet, Lucía Pinochet Hiriart, ingresó el pasado 10 de junio un requerimiento ante la Corte Suprema para evitar pagar más de 100 millones de pesos en impuestos por la herencia de su padre, un cobro que informó el Servicio de Impuestos Internos (SII) en 2015 y aún no se concreta: acusa un mal cálculo.

El SII detalló que la aludida es la hereditaria de 7,14 por ciento de los bienes que dejó el ex comandante en Jefe del Ejército, lo que equivale a 41.016.731 pesos, una cifra a la que se le sumaron 46 millones de pesos en intereses y una multa de 12 millones de la divisa nacional.

"Para calcular lo que un heredero debe pagar por los bienes que serán transferidos, se aplica una escala progresiva según el capital", con plazo máximo de hasta dos años para declarar lo que recibe y pagar el impuesto correspondiente. Esto es parte de lo que detalla la Ley 16.271 sobre "impuestos a las herencias, asignaciones y donaciones", y que, según el órgano fiscalizador, Lucía Pinochet no cumplió.

Ante esta situación, la mujer de 78 años ingresó en primera instancia -en el mismo año que se le solicitó este pago- un recurso ante el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago para que esta liquidación fuera anulada y se emitiera una nueva, un reclamo que finalmente no fue acogido por este tribunal el 29 de mayo de 2019.

Según reveló este miércoles una investigación de La Tercera PM, para impedir que se concrete este cobro, la hija del dictador, a través de su abogado Christian Plass, presentó diversos argumentos, entre ellos que -en su criterio- la liquidación no es fidedigna: "en forma desmedida se incluyeron activos en la masa hereditaria sin atender también los pasivos, como sería la propia deuda fiscal del causante", detalló la defensa de Pinochet Hiriart.

En esta línea, acusó que en este proceso "no se consideró que la sucesión hereditaria se encontraba impedida de solicitar la posesión efectiva (embargos y acciones judiciales contra su familia)", algo que "pudo preverse por el Fisco no debiendo esperar ocho años para instar la aceptación o repudiación de los herederos y que, al ser persona interesada debió manifestarse en un plazo inmediato o breve".

CORTE DE APELACIONES TAMPOCO DESESTIMÓ ANTECEDENTES DEL SII

Tras el primer revés judicial, acudió hasta la Corte de Apelaciones, donde tampoco se logró desestimar los antecedentes informados por el SII: el pasado 30 de mayo este órgano rechazó el requerimiento de Pinochet Hiriart.

En esta instancia, el abogado defensor de Lucía Pinochet advirtió que en el cálculo realizado por el SII se agregó un depósito que no pertenecía a Augusto Pinochet al momento de morir. "Se incluyó en el inventario de bienes del causante un depósito en dólares americanos que a la fecha de su fallecimiento había sido liquidado por resolución judicial ejecutoriada y, que, por lo tanto, no existía, ni le pertenecía", es lo acusado por la defensa.

El medio antes citado explicó que esto hace referencia a 5.508.733 dólares depositados en el Banco de Chile por el Caso Riggs. Es un monto que según el abogado no se realizó y que se trata de uno por más de 2 millones de la divisa estadounidense, los que fueron para "pagar deudas tributarias del difunto".

Este argumento fue rechazado por la Corte de Apelaciones, que finalmente indicó que se presentaron "alegaciones contradictorias, respecto de un mismo documento y se advierte que con aquel medio de prueba pretende únicamente tergiversar la realidad de los hechos, pues busca disminuir la base imponible".

"Se desconocen los movimientos o trazabilidad de estos dineros desde que se alzó la medida cautelar para el pago de los giros con fecha 25 de abril de 2005 hasta el 24 de octubre de 2006″, puntualizó el fallo.

Mientras que en relación al pago de impuestos pagados a partir del Caso Riggs, el tribunal de alzada dio cuenta que "lo ordenado pagar en pesos ascendente a $1.500.363.952 equivalente a US$ 2.591.302,16, fue solucionado y que el saldo corresponde al monto del depósito de 24 de octubre de 2006, por cuanto la diferencia resultante sería de US$ 2.917.431,17 y no el valor del documento acompañado".

Pese a sufrir dos fallos en su contra, Lucía Pinochet insiste en que este pago no se le debe hacer y espera ahora la resolución de la Corte Suprema para saber si se acepta su requerimiento.