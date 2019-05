Abbott asumió error del convenio entre Fiscalía e Iglesia: "Tuvo un efecto simbólico que no previmos"

El fiscal nacional, Jorge Abbott, reconoció como un error haber suscrito el convenio -que dejó sin efecto este lunes- con la Conferencia Episcopal (CECH) para la colaboración en las investigaciones por casos de abuso sexual al interior de la Iglesia sin haber escuchado a las víctimas.

El acuerdo había sido ampliamente criticado tanto por las víctimas de abuso sexual como también por parte de los parlamentarios quienes evaluaban citar al mismo Abbott para aclararlo.

A seis días de ser firmado, el jefe del Ministerio Público decidió revocar el convenio.

"Escuché a las víctimas y me pude dar cuenta de que todo esto tenía un efecto simbólico que no previmos, no fuimos capaces de percibir esto antes de firmar el convenio. Asumo ese error, el error fue hacer esto sin escuchar a las víctimas antes. Por eso y tras recibir a la Fundación para la Confianza el viernes y hoy (ayer), a Vinka Jackson y Rodrigo Venegas, llegamos a la determinación de que debíamos, por las víctimas, dejar sin efecto todo", explicó Abbott en entrevista con La Tercera.

"Lo que más lamento es que no supimos prever que las víctimas se sintieron, legítimamente, abandonadas por esta institución cuyo deber es protegerlas", señaló el fiscal nacional.

Al ser consultado sobre si le pide perdón a las víctimas, respondió que esa acción "es algo tan personal. Si el día de mañana me encuentro con alguna víctima lo conversaré con cada una. Al menos ya reconocimos un error y espero valoren eso. Le aseguro que si hubiéramos escuchado antes a las víctimas nunca hubiéramos firmado esto".

A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal se refirió a la decisión de dejar sin efecto el convenio "que habíamos trabajado en conjunto durante varios meses".