Abogado de O'Reilly ante posible expulsión: La distinción entre chilenos y extranjeros es odiosa

El abogado del sacerdote John O'Reilly conversó con Lo Que Queda del Día respecto a la situación del representante de la congregación de los Legionarios de Cristo quien fue sentenciado en 2014 por la justicia civil y que este lunes pasado cumplió su condena, tras lo que debería abandonar el país.

Según un decreto del Ministerio del Interior, el sacerdote irlandés que había obtenido la residencia en el país por gracia, tiene 72 horas para salir de Chile o será expulsado.

En ese sentido, el abogado de O'Reilly, Cristián Muga, aseguró que "no cabe ninguna duda que un chileno que es condenado por un delito similar, al cabo de cumplir satisfactoriamente la condena y de recibir informes satisfactorios también por parte de Gendarmería, nadie dudaría del derecho que tiene de quedarse en Chile".

"Cuando eso ocurre con un extranjero, él debe abandonar el país incluso obligatoriamente si es que es objeto de un decreto de expulsión. Nos parece que esa distinción entre extranjeros y chilenos es bastante odiosa y no nos parece que tenga una base suficientemente igualitaria para esa discriminación", sentenció.

Respecto a la posibilidad de recurrir a esa decisión, aseguró que existen varios recursos en la propia Ley de Extranjería y a nivel constitucional que podrían usarse, sin embargo, aseguró que la decisión no está tomada.

Cumplimiento y notificación

El abogado explicó por qué las 72 horas para abandonar Chile desde que se cumplió la condena aún no comienzan a regir.

Según detalló Muga, el informe de Gendarmería ya fue entregado, pero "la resolución de cumplimiento de condena la dicta un tribunal y solo a contar de esa resolución, diciendo que una condena se encuentra cumplida, es que se empiezan a contar los plazos que establece la ley de Extranjería".

"No debe ser interpretado como algo irregular, al contrario. Hay un informe de egreso que entiendo el día lunes estuvo listo, me imagino que eso tardará algunas horas en llegar al tribunal y me imagino que 24 horas desde que se dicte una resolución es algo completamente habitual", agregó.

En esa línea explicó que existen dos opciones para O'Reilly: Una es abandonar voluntariamente en el plazo de 72 horas o esperar el decreto de expulsión del país. Respecto a esto, aseguró que no hay una decisión tomada y que están a la espera del informe de Gendarmería, que aún no conocen.

Sobre la posibilidad de que O'Reilly viaje a México una vez se conozca el decreto, como había trascendido, aseguró que "no es información que yo maneje".