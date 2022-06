Abogado Hermosilla confirmó nuevos testimonios contra Felipe Berríos: "Van desde abusos de conciencia a delitos penales"

El abogado de la Fundación para la Confianza Juan Pablo Hermosilla, representante de las mujeres que han denunciado al sacerdote Felipe Berríos, confirmó la existencia de nuevos testimonios en contra del cura jesuita y sostuvo que son desde "acciones muy inapropiadas, extraordinariamente inapropiadas y dañinas con jóvenes menores de edad, a conductas en que hay delitos".

Hace unas semanas se conoció desde la Compañía de Jesús el inicio de una investigación canónica tras una denuncia en contra de Felipe Berríos por "hechos de connotación sexual" quien, debido a esta situación, quedó suspendido de sus funciones. Posteriormente, el cura decidió presentar ante el Ministerio Público una autodenuncia para aclarar los hechos, los cuales fueron negados desde su parte.

En tanto, esta semana se reveló que habría dos denuncias por supuesto abuso y más de 10 personas que relatarían hechos de connotación sexual. En conversación con Cooperativa, Juan Pablo Hermosilla confirmó que "hemos recibido numerosas aproximaciones de personas, de mujeres que han relatado situaciones que van desde abusos de conciencia y otro tipo de prácticas que pueden ser delitos canónicos, a cuestiones que son propias más de delitos penales y civiles".

Acotando que la primera víctima la conocieron ocho meses antes de que se hiciera público: "Es una persona que es católica y no quiere hacerle daño a la Iglesia". El jurista señaló que como ahora la Iglesia Católica opta por hacer públicos estos casos "empiezan a aparecer nuevas personas" que denuncian y que, desde la Fundación para la Confianza asesoran y se ponen a disposición de quienes consultan para poder optar por la vía canónica o penal.

Aunque recalcó que no puede entregar el detalle de los relatos que han recibido, sí comentó que las denuncias "van desde acciones muy inapropiadas, extraordinariamente inapropiadas y dañinas con jóvenes menores de edad, a conductas que hay delito, en mi opinión. Y, entremedio, hay un espectro de cosas", asegurando que "la mayor parte de la víctima no se conocen entre ellas".

Y agregó que "han llegado varias denuncias nuevas del punto de vista canónico", pero sobre si va haber una investigación penal o no, dijo que "estamos trabajando con las personas que se han acercado a nosotros para explicar este tema, entonces no hay una decisión tomada formal todavía de decir 'no vamos a participar', estamos en proceso de evaluación, estamos con intervención terapéutica, viendo las distintas alternativas y qué es lo que les conviene", sin descartar la posibilidad de más adelante presentar una querella.

[En vivo📻] Abogado Juan Pablo Hermosilla por caso Berríos: La Iglesia ahora opta por hacerlos públicos y todos se enteraron, y cuando eso se conoce empiezan aparecer nuevas personas; es importante apoyar a las víctimas, que hagan denuncias #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) June 15, 2022

Sobre el cura Berríos, Hermosilla expresó que esta situación "me impactó mucho", porque él es una "persona muy atenta, muy adecuada, y de repente empezar a descubrir que esa es una parte de él, y que atrás hay una persona autoritaria, que no respeta los límites, que en vez de cuidar a personas menores de edad, adopta posiciones en que termina vulnerándolas, entonces a mi en lo personal me significó un impacto fuerte".

LA AUTODENUNCIA DE BERRÍOS ES UN "SHOW"

Finalmente, el abogado aseguró que la autodenuncia del cura jesuita "no tiene ninguna importancia, porque la ley chilena requiere que para que se haga una investigación por abuso sexual una persona tiene que denunciar", lo que catalogó como un "show".

"No tiene ningún impacto legal -continuó-, lo hace como maniobra comunicacional, para producir la impresión de que está colaborando cuando en realidad no lo está haciendo. Su actitud ha sido la tradicional, de salir a desmentir, alegar su absoluta inocencia, ni siquiera reconocer errores", con una "declaración soberbia, no es una declaración de humildad, de colaboración, de decir 'algo puede haber hecho para que aparezcan todas estas personas', sino que niega todos lo hechos".

"En la práctica, lo que está diciendo es que no confía en la justicia canónica y que por eso recurre a la otra, y es raro escucharlo de un sacerdote", concluyó.