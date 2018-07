Arzobispo de Concepción se reúne con el clero tras denuncia contra sacerdote por violación

El arzobispo de Concepción, monseñor Fernando Chomalí, citó de urgencia al clero de la capital del Biobío, tras conocerse una denuncia contra el sacerdote Hernán Enríquez por violación.

La reunión se desarrolla desde las 10:00 horas en el Seminario Metropolitano de Concepción, ubicado en la Avenida O'Higgins de Chiguayante.

Al lugar llegó prácticamente la totalidad del clero y Chomalí fue uno de los primeros en llegar, sin embargo no se ha visto al sacerdote Enríquez en el lugar.

Este martes, monseñor Chomalí confirmó que el acusado está suspendido de sus funciones sacerdotales y pidió a quien hizo la denuncia de manera anónima, que se acerque al Arzobispado y a la justicia civil para entregar más antecedentes.

Según la denuncia, la víctima de violación es un ex seminarista que en el año 2002 (al momento de ocurridos los hechos) tenía 14 años. Fue su padre quien acusó los hechos (las identidades de ambos se mantienen en reserva) y durante esta jornada se refirió a los hechos a través de un mail enviado al portal Sabes.cl.

"Todo este tiempo he hecho bastante y estoy muy agotado emocionalmente. En su momento y después he hecho de todo y lo que me correspondía hacer como padre: Fui a Fiscalía, a la PDI, a Tribunales, conversé e hice denuncia ante el arzobispo, al Vaticano, etc. Mi señora ha sufrido mucho también... para qué decir de mi hijo, el ha querido olvidar esto y cuando escucha o ve situaciones parecidas le afectan muchísimo... No quiere ver noticias relacionadas con los abusos de los personeros de la iglesia. Creo que ahora, "el cuarto poder" , ustedes, la prensa, ha hecho lo que faltaba...", afirmó el padre de la víctima según el portal.