Cardenal Errázuriz previo a reunión con el papa: "Vengo con el corazón abierto"

Desde este martes y hasta el próximo jueves se realizarán las reuniones del papa Francisco con los obispos chilenos en Roma para abordar los casos de abusos sexuales en la Iglesia chilena, las que se espera que concluyan, según anticipó el Vaticano, con medidas "adecuadas y duraderas".

A su llegada, el cardenal y arzobispo emérito de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, quien finalmente cambió de opinión y se embarcó rumbo a Roma, expresó que "me pareció que el papa deseaba que yo viniera".

"No me hago expectativas nunca de reuniones del papa, porque el papa es capaz de improvisar, capacidad enorme de hacer cosas imprevistas, como hacer la misma carta que le mandó a los obispos en Chile, por eso que no hay ni ningún ánimo de determinar lo que él quiera decirnos. No, yo vengo con el corazón abierto", manifestó.

Consultado respecto a seguir siendo de los consejeros más cercanos del papa en el Consejo de Cardenales, Errázuriz respondió que "eso depende del papa. Normalmente en Roma, los trabajos se dan por cinco años, lo estamos cumpliendo, soy el mayor de la comisión. Va a llegar el día en que el papa busque uno joven, es normal, no tiene nada que ver con los líos actuales".

Para las 18:00 hora local (12:00 horas en Chile) de este lunes está contemplada una conferencia de prensa en donde Fernando Ramos, obispo auxiliar de Santiago, y Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo, comunicarán oficialmente las expectativas de los religiosos chilenos frente a la reunión con Jorge Bergoglio.

"El papa nos llama por motivos cuestionadores"

Los 31 obispos en ejercicio y los tres eméritos ya se terminaron de instalar en Roma, distribuyéndose en dos sedes residenciales, en Santa Marta y la Casa del Clero.

Por su parte, el obispo de Aysén, Luis Infanti, tuvo que hacer una escala más larga en Madrid, donde comentó al vaticanista Juan Manuel Vidal en el programa "Religión digital" las expectativas sobre esta reunión.

"Sólo el hecho que el papa nos llame es motivo de fortalecer la fraternidad, fortalecer la eclesialidad, pero nos llama por motivos cuestionadores, motivos que hacen sangrar la Iglesia y la sociedad chilena en realidad, y eso nos hace tenernos un poco preocupados", manifestó.

El obispo Infanti añadió que "ha habido situaciones muy dolorosas que no han sido tratadas adecuadamente por algunos obispos".

"Un cambio drástico es lo necesario"



De cara a estas reuniones en Roma, Eneas Espinoza, uno de los denunciantes públicos de los abusos sexuales cometidos por religiosos al interior del Instituto Alonso de Ercilla, de los Hermanos Maristas, espera que la señal que dé Francisco sea drástica.

Espinoza indicó que "un cambio drástico es lo necesario, que va más allá, incluso, del caso Karadima, que es lo que hoy convoca el papa. Son montones de casos y de historias, cientos miles en el mundo, esto va mucho más allá de Chile y la señal, si es que hay alguna, tiene que ser muy potente".

"Para mí, si me preguntan cuál sería lo ideal, colocar todos los antecedentes que tienen a disposición de la justicia ordinaria", sostuvo.

Por su parte, el abogado de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales en la Infancia cometidos por religiosos en Argentina, Carlos Lombardi, reclamó una modificación al sistema canónico y quitar de las filas de la Iglesia a quienes hayan cometido encubrimiento.

"Una modificación de raíz, lisa y llana del sistema jurídico canónico, que es el principal eje donde engarza todo el sistema de encubrimiento mantenido por el papa Francisco. En especial ha mantenido el secreto pontificio, ese es el primer paso que debería dar", manifestó.

Añadió que "en el caso de los obispos chilenos, debe expulsar lisa y llanamente a todos aquellos responsables no sólo de los abusos, sino que aquellos que le han ocultado si es que es verdad que le han ocultado información".