Caso Harex: Diputados investigarán actuación del Gobierno, la PDI y Carabineros

La Cámara Baja aprobó, por unanimidad, la creación de una comisión investigadora por la desaparición de Ricardo Harex González, quien fue visto por última vez en Punta Arenas, octubre de 2001 cuando tenía 17 años.

La instancia parlamentaria, impulsada por el diputado de la Región de Magallanes Karim Bianchi (PR), tiene como objetivo recabar "antecedentes respecto de la actuación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia, Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile".

La solicitud, realizada por 73 diputados, apunta a eventuales negligencias en el actuar de las fuerzas policiales. "Sería posible, a lo menos, evidenciar una serie de acciones que se manifiestan en omisiones de protocolo, errores y contradicciones lógicas en las diversas diligencias investigativas", acota el documento aprobado hoy.

Los diputados estiman que hubo presiones para la "ocultación de datos que serían claves para dar con la verdad de los hechos", apuntando a la Iglesia Católica.

El diputado Karim Bianchi manifestó que esta comisión "va a permitir colaborar con uno de los hechos policiales más relevantes que hoy día tocan al país".

Bianchi agregó que la instancia es trascendental en la etapa en que se encuentra el proceso, luego de que la semana pasada, el padre de Harex entregó información a los enviados del Papa Francisco.

“Queremos contribuir desde esta arena a todo lo que se hizo y no se hizo en su momento respecto de este hecho, en donde no existe ninguna persona procesada y no se ha encontrado el cuerpo”, puntualizó Bianchi.

La comisión investigadora deberá emitir un informe en un plazo máximo de 90 días.

La desaparición

A Ricardo Harex se le perdió el rastro el 19 de octubre de 2001, luego de participar en una fiesta con sus amigos.

En ese entonces, cursaba cuarto medio en el Liceo San José, cuyo director era el sacerdote Rimsky Rojas, acusado de abusar sexualmente de tres menores de edad durante la década de los 80 y que, en medio de la investigación, se suicidó en 2011.

En febrero, el abogado Marcelo Vargas -denunciante del religioso- se reunió con Scicluna, oportunidad en la que presentó documentación sobre el actuar de la Congregación Salesiana y los nombres de 15 presuntos involucrados en casos de abusos, donde mencionó a Harex como posible víctima.

La conexión entre la desaparición del adolescente y la iglesia surge de la declaración a la PDI de un hombre llamado Juan Esteban Cárdenas, fallecido en 2014, respecto de que Rimsky Rojas le habría ordenado enterrar su cuerpo, situación a la que no se pudo negar debido a las supuestas amenazas recibidas.