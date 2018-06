Denunciante de "La cofradía": Goic debió seguir y asumir su responsabilidad como encubridor

Elisa Fernández, denunciante de la llamada "cofradía" en la iglesia de Rancagua, criticó en Cooperativa la salida del obispo Alejandro Goic, pues sostuvo que debió asumir "su responsabilidad como encubridor en el caso", pero con su partida "no va a pagar".

La "cofradía" involucra conductas impropias en diversas iglesias de la Región de O'Higgins, que llevaron a la suspensión de 14 sacerdotes y a la salida del obispo Goic del Consejo de Prevención de Abusos.

En conversación con El Primer Café, Elisa Fernández dijo estar "bastante desilusionada y defraudada, enojada, con rabia".

"Pedí expresamente que esto no sucediera, pedí que no fuera sacado Alejandro Goic, porque, según el comunicado (de la Iglesia), en este momento es sacado por la edad, porque pidió hace tres años salir por edad", dijo.

"El Vaticano no nos está haciendo un favor"

La ex coordinadora de pastoral juvenil indicó que le solicitó a los enviados papales Charles Scicluna y Jordi Bertomeu e, incluso, al nuncio apostólico Ivo Scapolo que Goic "no fuera sacado y él asumiera su responsabilidad como encubridor en el caso de Rancagua".

"No vean estas salidas y estas renuncias de los obispos como un favor que nos está haciendo el papa, que no está haciendo el Vaticano, porque no es así. Quiero que se pregunten qué va a pasar con los obispos ahora, dónde van a estar de aquí en adelante", continuó.

"¿(Estarán) cómo (Francisco José) Cox en Alemania, en un retiro? Cox, acusado de abusos graves a menores, fue sacado por la Iglesia y enviado fuera del país. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a pagar ante la justicia canónica o la justicia civil de nuestro país? No van a pagar (...) Los obispos, que son los principales encubridores y la cabeza de la Iglesia en Chile, van a pasar sin pena ni gloria", reclamó.

"Goic pide perdón después de haberme desmentido"

Fernández detalló sus cuestionamientos en contra del ahora ex obispo de Rancagua: "Estuve hablando con Alejandro Goic por un año y medio, usé todos los recursos que pude ocupar, escribí a la Conferencia Episcopal, tuve dos reuniones con Alejandro y no hizo nada".

"Cuando se hizo público, recién tomó las acciones (...) Él pide perdón después de haberme desmentido, porque él dijo que no era detective. Netamente es un tema comunicacional, él en ningún momento está pidiendo perdón de corazón, él tenía que haber hecho lo que hizo ahora un año y medio antes", aseveró.

"Aquí hay un tema de fondo, que es que la Iglesia ha estado encubriendo a lo largo de los años", recalcó la denunciante, que incluso extendió sus críticas a Jaime Coiro, vocero de la Conferencia Episcopal: "Yo le pregunto, ¿qué me respondió en el mes de febrero, cuando le escribí un correo electrónico y le dije 'hay abusos de menores y tenemos pruebas'? Me responde que 'estamos en vacaciones' y que no me puede responder".