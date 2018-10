Denunciante de obispo Cox: "Está súper lúcido para enfrentar la justicia"

Uno de los denunciantes del obispo Francisco José Cox reaccionó luego de que el religioso afirmara en TVN que las investigaciones en su contra por abuso sexual a menores en Chile y Alemania, "no es problema mío en estos momentos".

Desde la Región de Ñuble, el denunciante Abel Soto reconoció que cuando le avisaron de la entrevista sobre Cox, "no me abrigué a ninguna esperanza, definitivamente quería ver cómo estaba", considerando que los Padres de Schoenstatt informaron que el sacerdote presenta signos de "demencia senil, no es autovalente y depende de la enfermería".

Sin embargo, el denunciante agregó que "el Cox que yo vi anoche, es un viejo que está súper bien cuidado, que está sumamente lúcido (...) está súper lúcido para enfrentar la justicia, tiene coherencia en sus palabras (...) así que yo definitivamente pienso que Cox está listo para empezar a enfrentar lo que hizo mientras tuvo una vida sacerdotal en Chile".

Abel Soto anticipó que por la investigación de los casos en Alemania, "lo van a agarrar" y dijo esperar que le quiten el estado clerical y que resulte condenado a cárcel en Alemania. "Creo que se suma una oportunidad, una posiblidad de ver mayor justicia y más aún en un obispo", sentenció.

Esta mañana en El Diario de Cooperativa, uno de los fiscales que investiga las causas relacionadas con abusos en la Iglesia, Emiliano Arias, no descartó pedir la extradición de Cox.