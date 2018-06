Denunciantes del obispo Gonzalo Duarte: "Estamos ante una concertación del demonio"

Sebastián del Río y Mauricio Pulgar, ex seminaristas y dos denunciantes del hoy ex obispo de Valparaíso Gonzalo Duarte, afirmaron en La Historia es Nuestra de Cooperativa que se están sumando nuevas personas con testimonios sobre abuso de conciencia, de poder y abuso sexual en este caso en la Diócesis de Valparaíso.

"Estamos ante una concertación del demonio que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios", aseguró Del Río.

Incluso, acusaron a Duarte de mentir respecto a las denuncias en su contra, tras unas recientes declaraciones que realizó a BBC Mundo.

"Él era un problema serio y el párroco a su cargo me pidió que por favor lo sacara (del sacerdocio). Este niño tenía muchas quejas de mucha gente. Finalmente yo le pedí que se retirara porque no debió haber entrado", dijo Duarte sobre Del Río.

El denunciante aseveró que "puedo demostrar que esto es mentira. Tengo el documento en que Gonzalo Duarte envía a toda la Diócesis de Valparaíso diciendo algo así como 'el hasta ahora ex seminarista Sebastián del Río me ha comunicado su decisión de no seguir adelante con su camino al sacerdocio' y resulta que a la BBC le está diciendo que él me pidió retirarme. Por Dios, es que los obispos chilenos no pueden ser más mentirosos".

"Me está provocando una crisis profunda, ¿cómo este sujeto que está acusado, que hay pruebas contundentes, tenga la desfachatez de seguir mintiendo? ¿Hasta cuándo?", lamentó.

"Se están sumando personas para darnos sus testimonios"

"No somos solamente nosotros dos, no somos solamente tres ni somos solamente cuatro", aseveró Pulgar en Cooperativa respecto a nuevas denuncias contra Duarte.

Aseveró que "se están sumando personas y tenemos bastantes personas que nos están contactando, de una u otra forma, para darnos sus testimonios, que son fuertes, (...) de abuso de conciencia y abuso de poder".

"Y abuso sexual", agregó inmediatamente Pulgar, indicando que "algunos directamente cometidos por el obispo Duarte y algunos cometidos por sacerdotes de la misma Quinta Región".

Eso sí, prefieren no hablar de números, porque "hay algunos que han pedido reserva".

"Duarte logró salir sin ningún castigo, por ahora"

Sobre la salida de la Diócesis de Valparaíso, Pulgar aseveró que "Gonzalo Duarte logró salir bien, logró salir sin ningún castigo, por ahora, así que hay que esperar un poco para ver qué va a pasar con lo que van a comentar estos dos enviados de Roma (Charles Scicluna y Jordi Bertomeu), pero, en principio, para mí al menos no (hay satisfacción por su salida). Habría logrado lo que quería".

"Lo que pasa es que, técnicamente, él tenía que irse igual. Ese es el problema. Se tenía que ir hoy, mañana o pasado, pero se tenía que ir igual, pero no es lo mismo que le digan 'señor, yo le quito el estado episcopal' a que él se vaya a la casa sin que nadie le pueda ser 'usted es culpable, usted le hizo daño a la Iglesia, usted destruyó a personas'. Nada", indicó.

Precisó que, de momento, "no hay ninguna sanción", aunque sostuvo que "tenemos pruebas, ayer (lunes) logramos encontrar los documentos que acreditan que la Nunciatura Apostólica tenía los documentos, están recepcionadas (las denuncias), está el timbre de la Nunciatura Apostólica".

Por su parte, Del Río, quien dijo que "sigo siendo católico", difiere de Pulgar respecto a la salida de Duarte.

"Le agradezco al Santo Oadre el gesto de haber sacado a Gonzalo Duarte como obispo de la Diócesis de Valparaíso, creo que es un gesto que da tranquilidad a todos los fieles que peregrinan en la Iglesia de Valparaíso", sentenció.