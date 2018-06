El papa Francisco recibió a sacerdotes y laicos abusados por Fernando Karadima

El papa Francisco se reunió este sábado con la comisión de sacerdotes y laicos que viajó a Roma luego una invitación del pontífice para dar sus testimonios por los abusos perpetrados por Fernando Karadima.

El pontífice lideró una reunión conjunta entre todos los afectados para luego para luego pasar a reuniones particulares.

A las 16:00 de la tarde en Roma (10:00 horas en Chile), Francisco inició la celebración de una eucaristía con el grupo de sacerdotes chilenos que se hospeda desde el viernes en la Casa Santa Marta.

Según el comunicado enviado por el Vaticano, el objetivo de las reuniones convocadas por el papa es profundizar en la realidad vivida por los fieles y del clero chileno y poner remedio a la ruptura itera de la comunidad.

Así, Jorge Bergoglio busca "empezar a reconstruir una relación sana entre los fieles y sus pastores, para que todos tomen conciencia de su propias heridas".

El Papa celebra la Misa con los sacerdotes chilenos hospedados en Santa Marta - Vatican News https://t.co/xzebRfky5O — Paula Bravo C. (@paulabravoc) 2 de junio de 2018

Denunciantes de jesuitas: En la congregación actuaron con pasividad

En tanto, dos de los denunciantes de abusos en la Compañía de Jesús dieron este sábado sus testimonios y afirmaron que la congregación no ha estado a la altura de las acusaciones.

"Ellos operaron con la pasividad con la que siempre operó la Iglesia en general en estos casos, ni más sin menos, y creo que ahora están tomando conciencia de que esa manera no era suficiente", dijo uno de los acusadores, Daniel Palacios.

"Espero que esto sea el inicio de un trabajo que tiene que hacer la Compañía, ahondar más, hay casos que hay que volver a revisar", agregó.

Por último, Helmut Kramer, otro de los hombres abusados por religiosos de la congregación -el sacerdote Leonel Ibacache en su caso- entregó su testimonio y explicó porque sigue el proceso canónico.

"En las tres ocasiones él, en un momento dado, detiene la catequesis, me pone de pie en la salita en la que estábamos, me desviste desde la cintura hacia abajo y me toca. Quede totalmente paralizado", narró.

"Si miro lo que ha pasado con otros curas que han sido encontrados culpables por juicio canónico, el castigo es mandarlos a casas bonitas a orar y ser cuidados por monjas. En mi caso, no puedo hacerlo por juicio legal porque está prescrito", agregó.

Helmut Kramer fue recibido la semana pasada por el provincial Cristián del Campo y afirmó que hay al menos dos personas que darán testimonio contra Leonel Ibacache en la investigación canónica.