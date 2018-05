Ex acólito denunció abuso sexual en Constitución y encubrimiento de obispo Koljatic

Fue entre fines del año 1987 y principio del 88, cuándo Cristian Alcaíno, luego de sus funciones de acólito, acompañó al párroco de Constitución de ese entonces, Ramón Iturra, hasta la casa de su padre. En ese lugar, según según consta en una carta de denuncia enviada al Papa, Alcaíno fue abusado cuando tenía 11 años de edad, por el prelado.

El caso fue deslizado ayer por el párroco de Villa Prat, región del Maule, Sergio Díaz, tras el encuentro con el obispo de Talca, Horacio Valenzuela con los sacerdotes de la región.

Esta mañana, la víctima del caso, Cristián Alcaíno, reveló su historia a Cooperativa. Alcaíno narró que la carta que contiene la acusación y sus antecedentes, fueron enviados al Vaticano a través del obispo Charles Scicluna, durante de los encuentros que este último sostuvo en Santiago, mandatado por el Vaticano, con víctimas de abusos y encubrimientos por parte de la iglesia.

Alcaíno dijo haberse entrevistado en 2017 con un enviado del obispo de Linares, Tomislav Koljatic, a quién relató los hechos y quedó a la espera de las promesas realizadas por la curia maulina en torno a una investigación canónica.

"Hice la denuncia y ni siquiera recibí el llamado de nadie del obispado. He llamado y no me contestan el teléfono, hablé con el padre Luis Fuentealba y me mandó a freír huevos a otra parte. El obispo está al tanto de todo, recibió mi carta y no han hecho nada, ni siquiera salió al Vaticano como me prometieron", dijo Cristian Alcaíno a Cooperativa.

El ex acólito de Constitución, agregó que "lo que yo busco es justicia, que no quede impune. Llevo desde los 11 años una cruz en los hombros y hoy doy la cara, porque aquí en Constitución hay más casos que no se dan a conocer por temor".

Cristián Alcaíno concluyó entregando los nombres de los encubridores, "primero está el Obispo de Linares, Tomislav Koljatic; Luis Fuentealba, Vicario de la Pastoral de la Diócesis de Linares; José Ulloa, párroco de los cuarteles de Parral; Humberto Alarcón, párroco de Curanipe y Alex Troncoso, párroco de Retiro, todos ellos encubridores de Ramón Iturra Muñoz quién abusó y ahora está jubilado".

Consultado por el caso, el obispo de Linares, Tomislav Koljatic, reconoció que la denuncia fue recibida y que se envió hace ocho meses al Vaticano, sin tener respuesta aún.