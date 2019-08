El ex ministro de Agricultura y ex intendente de La Araucanía Luis Mayol se burló este miércoles de las denuncias de abusos sexuales cometidos por sacerdotes a un día de que se conociera la investigación del Vaticano contra el obispo Bernardino Piñera, tío del presidente Sebastián Piñera y del ministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera.

En su mensaje, que luego borró, la otrora autoridad pública bajo los dos gobiernos de Sebastián Piñera señaló: "Citan a declarar a los Huasos Quincheros para que informen sobre todo lo que sepan del 'cura de mi pueblo', que en parte de la canción dice: 'Cura de mi pueblo, cuando yo era niño, me daba santitos y me hacías cariño'. Dicha falta no estaría prescrita".

Criticado por su falta de criterio, el hoy director de Aguas Andinas dijo "no ser un miserable" y cuestionó a quienes usan este tipo de denuncias como "cortinas de humo".

Ex intendente Luis Mayol borró tw en donde se burlaba de los abusos en la iglesia...pero acá está pic.twitter.com/8wRTtTl1Fs — Paola Aguillón (@Aguillonismo) August 21, 2019

Mañalich: Cuesta creer el cuento del tío

Por su parte, y en línea con lo dicho por el Presidente Piñera, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que "cuesta creer el cuento del tío", aludiendo -presuntamente- a la indagatoria vaticana contra Bernardino Piñera.

Sin embargo, a diferencia de Mayol, el titular de Salud no borró el mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.