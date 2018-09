Ex obispo de Chillán no descarta acciones legales contra aquellos que lo han "injuriado"

El renunciado obispo de Chillán Carlos Pellegrín aseguró este viernes que no descarta tomar acciones legales contra aquellos que lo han "injuriado", luego que el papa Francisco aceptara su dimisión durante la presente jornada.

El obispo emérito fue denunciado el 2 de agosto pasado en la Fiscalía Local de Chillán por supuestos delitos sexuales.

Al ser consultado respecto a cuánto influyó la investigación en su contra en la decisión del papa, Pellegrín respondió que se imagina que "mucho, porque tener un obispo que ha sido acusado, aunque no se conozca la naturaleza de aquella acusación...".

"Me reservo el derecho de tomar las acciones legales necesarias contra muchos que me han injuriado de diferentes maneras, los medios de prensa, me reservo el derecho a apelar a la justicia también porque soy un ciudadano más de Chile", aseguró.

El obispo emérito también pidió "perdón por todas las veces que no estuve a la altura de lo que requiere mi responsabilidad como pastor, las veces en que, tal vez, el carácter, la personalidad no respondió a lo que se esperaba".

Tras esto, presentó al administrador apostólico Sergio Pérez de Arce, quien pertenece a los Sagrados Corazones y fue delegado de la congregación para la recepción de denuncias de abusos.

Pellegrín también está acusado de no haber denunciado a la justicia civil las acusaciones de abusos sexuales contra menores cometidas por el sacerdote Héctor Bravo Merino, además de que los laicos de la zona han acusado autoritarismo y desatención a las víctimas.

Obispo emérito de San Felipe: No he encubierto a nadie

Mientras que el hoy obispo emérito de San Felipe Cristián Contreras, involucrado en una causa enmarcada en los "delitos contra el orden de las familias, la moralidad pública y contra la integridad sexual", dijo desconocer esto último y aseguró que él ha tomado medidas en contra de sacerdotes involucrados en abusos.

"Puedo haber pecado de haber estado más cercano a los sacerdotes, pero no de encubrir a nadie", manifestó tras dejar de liderar la diócesis.

Incluso, sostuvo que si le preguntan que "por qué en esta diócesis ha habido tantos casos de abusos quiero decir que del año 2002 que llegué aquí comencé a abordar situaciones difíciles. Yo no he sido informado por ninguna Fiscalía de ninguna acusación en mi contra".