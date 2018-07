Ezzati aseguró que protocolo por denuncias de abusos en la iglesia "debe modificarse"

El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, afirmó este lunes que el protocolo de abusos sexuales de la Iglesia Católica debe cambiarse y que está a favor de que sea la justicia civil la que tome los casos que involucren a religiosos.

Después de oficiar una eucaristía en el Templo Votivo de Maipú con motivo de la festividad la Virgen del Carmen -donde se podían ver carteles acusando "encubrimiento" por parte de la iglesia a los abusadores- el arzobispo aseguró que "el protocolo debe modificarse y ojala que a la Iglesia se nos libere de esto".

"Estoy totalmente de acuerdo que debiera ser inmediatamente la justicia civil la que tome estos casos y los juzgue de acuerdo a la ley del país", agregó el sacerdote.

"Cuando uno no sabe que una persona ha cometido un error, ¿qué cosa puede hacer?", concluyó el religioso ante las preguntas sobre por qué no denunció el caso de Oscar Muñoz, ex canciller del Arzobispado de Santiago y detenido por el abuso sexual de al menos siete menores de edad.

Durante esta jornada, la agrupación de laicos de Osorno pidió la salida del arzobispo Ezzati, medida que consideran de "extrema prudencia" en el marco de la crisis que vive la iglesia católica por los abusos sexuales en su interior.