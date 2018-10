La fiscalía alemana confirmó las denuncias contra el ex obispo Francisco José Cox por un caso de abuso cometido en 2004 en contra de un joven de 17 años, sin embargo, desestimó investigar debido a que en esa época no era punible.

Según la legislación de esos años, era considerado abuso hasta los 16 años, informan medios alemanes. El caso, además, está prescrito.

El abuso, según confirmaron, habría sido realizado contra un ciudadano boliviano -hoy estadounidense- que participaba de un programa de Schoenstatt.

Además explican que tampoco hay evidencia de que haya existido una "relación de dependencia" entre Cox y la víctima, lo que sí implicaría delito.

El pasado domingo, se vio al ex arzobispo de La Serena desde Alemania donde aseguró que las investigaciones de abuso "no es problema mío en estos momentos". En tanto, el fiscal Emiliano Arias, en conversación con Cooperativa, no descartó pedir la extradición del ex obispo.