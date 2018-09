Hamilton: La jerarquía de la Iglesia "tiene características de una organización criminal"

James Hamilton, una de las víctimas que denunció al ex sacerdote Fernando Karadima, se refirió este domingo al polémico manual de orientaciones del Arzobispado de Santiago en el que se recomendó no tocar a niños en los genitales ni besarlos, afirmando que "la verdad no tiene remedio y en este caso, lo que acá se publicó es el manual de criminología de la Iglesia Católica".

"Si en Chile tuvieran un 'poquitito' de conciencia, de corazón y de alma, los jueces y fiscales en Chile lo que harían inmediatamente con ese manual es decirle a la Iglesia 'usted acaba de dictar su sentencia'", agregó Hamilton en el programa Estado Nacional de TVN.

"Lo que ocurrió es una situación absolutamente impensable, un acto fallido gigantesco. Lo que la Iglesia ha demostrado en su jerarquía es que hoy tiene características de una organización criminal", aseveró.

Hamilton también aseguró que en la Iglesia existen mafias que persiguen a obispos por "enfrentar la postura de la verdad". Este sería el caso de los religiosos Eugenio de la Fuente y Sergio Cobo, los que estarían siguiendo su vocación "con entereza" a pesar de recibir correos electrónicos con amenazas.

Obispo auxiliar de Santiago reconoció el error

Desde la Iglesia Católica, en tanto, el obispo auxiliar de Santiago, Cristián Roncagliolo, afirmó que desde la institución se cometió un error y que han pedido perdón.

Mons. C. Roncagliolo: "Traerlo (el manual) a nuestra cultura va a a traer dificultades, como lo hemos visto por el error que cometimos y por eso hemos pedido perdón y queremos que la gente entienda que estamos trabajando" a @Cooperativa pic.twitter.com/8EpOCg6Lvu — Juan Moreno 🇨🇱 (@jmorenosaavedra) September 30, 2018

"Quizás, parte de nuestro error es que quisimos traer cosas de otras culturas, por lo que estamos reparándolo. A breve plazo vamos a poder ponerlo en conocimiento de la opinión publica, más revisado", dijo.

"Evidentemente aquí hay un error. Hemos pedido perdón, hay que repararlo en algunos aspectos para decir en palabras muy nuestras 'lo que es delito es delito', 'lo que es crimen es crimen' y explicar de forma concreta que la Iglesia ha asumido tolerancia cero con los delitos sexuales y todo aquello que contravenga gravemente la dignidad de un menor", agregó.

Experto canónico: El manual no debería ser necesario

En tanto, Marcial Sánchez, doctor en Historia y experto en temas de la Iglesia Católica, afirmó que "se nota que era un manual que no había sido consultado al grupo de especialistas que se esperaba y a algunas víctimas para poder efectivamente dar cuenta de un instrumento que sea lo suficientemente potente para evitar abusos de menores, más aún cuando son religiosos".

"Probablemente, el manual no es necesario, porque cuando tu estás hablando con gente adulta, como son los religiosos, no cabe la menor duda que ellos han tenido cursos de ética y también de moral. Y si no los han tenido, tienen que tenerlos", aseveró.