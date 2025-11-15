Iglesia Católica llama a votar y hace énfasis en migración y dignidad humana

Reunidos en Lo Vásquez, los obispos miembros de la Conferencia Episcopal de Chile dieron a conocer un mensaje para los "tiempos de incertidumbre", e hicieron un llamado a votar este domingo 16 de noviembre.

Entre los énfasis, los líderes de la Iglesia Católica chilena enfatizaron el discernimiento personal ante "la obligación de sufragar", insistiendo en "el alto valor que encarna la democracia y el Estado de derecho, espacios en los que la fuerza de la razón prevalece por sobre la razón de la fuerza".

Para el episcopado, "tras años de crisis política, social, económica y ética", se percibe "un malestar generalizado", expresado en "miedo ante la inseguridad y la violencia, incertidumbre frente al futuro y desconfianza en las instituciones", pero "también reconocemos la fuerza y la capacidad de nuestro pueblo para salir adelante si reconstruimos juntos la confianza social".

En su mensaje, los sacerdotes hicieron el mismo énfasis que ya el cardenal Fernando Chomali dio a conocer tras la reunión con el papa León XIV: migración y la defensa de la dignidad humana, entendida como la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Estamos movidos -dijeron- "a elevar nuestras voces en defensa de la dignidad humana", porque la imagen de Dios "nos interpela a cuidar y promover la vida –desde la concepción hasta la muerte natural– junto con las condiciones necesarias para el pleno desarrollo y el reconocimiento de su dignidad".

"Nos duele la creciente denigración de nuestros hermanos migrantes, quienes con trabajo y compromiso contribuyen inmensamente al bien de nuestra nación. Abogamos por un control de fronteras que respete la dignidad inherente de la persona humana y por el fortalecimiento de estrategias eficaces de regularización migratoria para quienes hoy están en situación irregular y no tienen antecedentes penales o delictivos. Como obispos, estamos unidos a ellos por lazos de solidaridad y comunión fraterna", interpeló el Episcopado chileno.

Además, reiteraron que Dilexi te, la primera exhortación apostólica del nuevo pontífice, apunta a que "en el rostro herido de los pobres encontramos el sufrimiento de los inocentes y, por tanto, el mismo sufrimiento de Cristo".