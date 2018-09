Jaime Concha: Si denunciábamos a Precht se acababa la Vicaría de la Solidaridad

Jaime Concha, denunciante del caso maristas, afirmó que la importancia de Cristián Precht como defensor de los derechos humanos durante la dictadura fue uno de los factores que contribuyó a que las víctimas de sus abusos sexuales guardaran silencio respecto a lo que les ocurría.

"Yo sabía que si contaba que el vicario de la Solidaridad me atacaba sexualmente, Pinochet lo habría usado a él y a mí; Precht habría terminado fusilado, preso, se habría acabado la Vicaría. Nosotros sentíamos el peso de todo eso", dijo el médico en una entrevista que publica este viernes La Tercera PM.

"Es una enorme tragedia"

Concha señaló que el de Precht "es un nombre que duele", porque "no se trata de cualquier cura".

"Yo sé lo que hizo en la dictadura, lo que ayudó, pero a las personas hay que juzgarlas por su trayectoria, por su coherencia, y a él, por su estatura, hay que exigirle incluso más. Pero mientras defendía a víctimas de la dictadura, paralelamente a nosotros nos violaba en nuestros derechos humanos más básicos como niños", recordó.

"El era un depredador sexual y yo tuve que quedarme callado todo este tiempo, como muchos otros. (...) Yo no me siento feliz por lo que le ha pasado a Cristián Precht, creo que es una enorme tragedia, pero se tiene que conocer la verdad; la gente tiene que saber quién era él realmente", insistió el "sobreviviente" del caso maristas, al referirse a la expulsión del ex vicario del sacerdocio, por decisión directa del papa Francisco.

"Me abusó en medio de una confesión"

Concha reiteró en la entrevista un episodio ocurrido en 1978 en el Instituto Alonso de Ercilla, cuando un hermano marista, "Jesús Pérez, nos llevó a Jorge Franco y a mí a una sala bajo el gimnasio, donde estaban los sacerdotes Miguel Ortega y Cristián Precht, supuestamente para que les entregáramos un testimonio de fe. Era como un examen vocacional. Pero eso fue un abuso. Nada más".

"Yo esperé afuera. Nos pidieron que nos desnudáramos y entráramos con unas túnicas a la sala. Jorge entró primero. Y fue manoseado mientras Cristián Precht observaba". Tras esto, "salimos corriendo al patio, donde un alumno mayor, llamado José Vicuña, nos vio. A él le contamos lo que pasaba", explicó.

Tras escapar en aquella ocasión, "ese mismo año, en medio de una confesión, Precht me abusó sexualmente".

"Todo eso está declarado ante la Comisión Scicluna y ante la Fiscalía", señaló Concha, cuyo relato coincide con el de Eneas Espinoza, otro de los "sobrevivientes", quien ayer relató que el ex vicario también abusó de él durante el sacramento de la confesión.

Que siguiera siendo sacerdote "era tapar el sol con un dedo"

En tanto, también en entrevista con La Tercera PM, el abogado querellante del caso Maristas, Juan Pablo Hermosilla, aseguró que era "tal el cúmulo de antecedentes" que les parece que la expulsión "era lo adecuado. Lo contrario era tapar el sol con un dedo".

Además, Hermosilla se refirió a las dos nuevas denuncias contra Precht que permanecen en reserva y aseguró que conoce los casos en "forma confidencial".

"Son 2 personas que aportaron antecedentes a la iglesia en forma muy valiente. Son antecedentes que dan cuenta de patrones reiterados de abusos a menores. Ambas personas no se conocían entre ellos ni con los otros denunciantes", aseguró.