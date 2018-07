﻿Jóvenes laicos de Concepción: Creemos que otra Iglesia es posible, no queremos ser cómplices pasivos

La naciente red de jóvenes laicos de Concepción recibió con pena y dolor la reciente denuncia por violación en contra del sacerdote y académico de la U. Católica de la Santísima Concepción Hernán Enríquez, la primera acusación de este tipo en la zona.

En conversación con Una Nueva Mañana, el representante de la entidad, Pablo Durán, enfatizó que lo que buscan es verdad y justicia para los afectados, además de valorar la suspensión del mencionado religioso.

"Hoy en la mañana vemos con buenos ojos que el monseñor (Chomalí) suspende de sus funciones al sacerdote Hernán Enríquez mientras dure el proceso de investigación", aseveró Durán a Cooperativa.

"Hemos recalcado como jóvenes laicos y laicas que queremos toda la verdad y toda la justicia, no solamente canónica, eclesial, sino que también la justicia civil que tiene que operar con la información que se tiene y si es importante recoger y acogerlo el caso como Iglesia porque hay un testimonio", añadió.

El vocero de la organización además manifestó una autocrítica del proceder de la Iglesia ante estos casos y planteó que tiene la esperanza de un verdadero cambio en la Iglesia Católica.

"Creemos y somos autocríticos de cómo la Iglesia ha abordado los temas de abusos y acoso dentro de nuestra institución y no nos podemos hacer los ciegos, hay también una rabia de parte de muchas personas que fueron parte de la Iglesia, gente que quizá no es parte, pero también entendemos su rabia de ver abusos y acosos en una institución que solamente debiera acoger personas", manifestó.

"Por eso nos levantamos, creemos en otra Iglesia, creemos que otra Iglesia es posible y no queremos como laicos y laicas seguir siendo cómplices pasivos de una situación que es muy compleja y que no solamente aborda este caso de abuso sexual sino que aborda casos de abuso de poder, donde los laicos no hemos sido protagonistas", concluyó.