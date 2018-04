Juan Carlos Cruz: Espero que Errázuriz, Ezzati y los obispos de El Bosque sean removidos para siempre

Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton, víctimas de los abusos de Fernando Karadima, ya están en Italia y se preparan para los diversos encuentros que sostendrán de forma individual y luego de forma conjunta con el papa Francisco durante los próximos días.

Cruz concretará este jueves su primer encuentro con el pontífice, el que se repetirá el próximo domingo, aunque de forma más extensa, y sostuvo en la previa que espera que varios sacerdotes sean removidos de la iglesia.

"Espero que gente como Errázuriz vaya desapareciendo, gente que lo único que ha hecho ha sido destruir a la Iglesia y ser tóxico al lado del Papa... así que espero que gente como él, Ezzati y los obispos del Bosque sean removidos para siempre", planteó el periodista, consignó El Mostrador.

"Le voy a contar lo que yo he vivido, lo que él me quiera preguntar, conversar con él con el corazón bien abierto, francamente y decirle que ojalá lo que está pasando sea algo que mejore a Chile y que la cultura de abuso y encubrimiento se termine. Yo me siento muy honrado de venir a hablar con él, se puede ser católico después de lo que he vivido porque estoy seguro que hay mucha gente más buena que mala en la Iglesia", añadió.

El caso ha generado gran interés y los vaticanistas lo están siguiendo, como el caso de Julio Algañaraz, vaticanista de vasta experiencia del diario Clarín de Buenos Aires.

"Acá las cosas han sido muy mal manejadas en muchas cosas, incluso por el mismo papa. Parte de eso ha sido todo este episodio gravísimo del tema de Fernando Karadima, los abusos sexuales, las víctimas, y después, sobre todo toda una operación de cobertura que es impresionante, trampa en la cual ha caído el propio papa", dijo Algañaraz.

"A mi me extraña que el cardenal Errázuriz salga a decir que él no habló con el papa prácticamente del tema, que el papa va a otras fuentes a tratar de informarse sobre estos casos", añadió.

Según reveló en la víspera el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, el papa se reunirá con las tres víctimas de Karadima para "pedirles perdón y compartir su dolor y vergüenza".