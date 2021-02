Justicia sobreseyó causa por abuso sexual contra obispo emérito de Chillán, Carlos Pellegrin

El obispo emérito de Chillán, Carlos Pellegrin, fue sobreseido por el delito de abuso sexual, por el cual estaba siendo investigado desde agosto del 2018.

Hace dos años, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, reveló la existencia de una denuncia por supuestos abusos sexuales cometidos por el ex obispo de la diócesis de San Bartolomé de Chillán, pero no se precisó si se trataba de un delito contra menores de edad.

Un mes después, en septiembre del 2018, Pellegrin renunció a su cargo, lo cual fue aceptado en ese entonces por el papa Francisco.

Tras dos años de investigación, el pasado 25 de enero la Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo de Pellegrin, lo que fue acogido y oficializado por el Juzgado de Garantía de Chillán el viernes 5 de febrero, según consignó La Tercera PM, donde se apuntó que nunca se pudo ubicar a las presuntas víctimas.

Luego de conocerse esta noticia, el clérigo envió una carta a los sacerdotes de Chile detallando su situación y la "absoluta inexistencia de los hechos denunciados, incluyendo a una supuesta víctima".

"Desde el primer momento, he estado a disposición de colaborar absolutamente con la investigación, pero nunca fui ni siquiera citado por la Fiscalía. Un abogado penalista me representó durante el proceso y le estoy muy agradecido por su trabajo. Aunque la causa fue larga, cosa muy común en estos tiempos, hoy puedo agradecer al Señor por el feliz desenlace", detalló el obispo.

Además, valoró "la experiencia vivida" porque "más allá de centrarse en los que la protagonizamos, nos recuerda que todos, no importando nuestro lugar en la sociedad, frente a una denuncia debemos responder ante la ley y ser tratados de la misma manera, protegidos por la presunción de inocencia y colaborando con la justicia hasta encontrar la verdad".

Reacciones de la Red de Laicos

La presidenta de la Red de Laicos de Chile, Mirena Romero, señaló que el sobreseimiento por no presentación de víctimas, "no es porque no existan las víctimas".

Agregó que "nos duele el miedo que las víctimas tienen a seguir procesos legales, ya que no se les da las condiciones para que ellos puedan atestiguar y al final vuelven a ser revictimizados en los procesos judiciales".

Desde el Obispado de Chillán no quisieron referirse al tema, a pesar de las consultas de la prensa.

Ramón Solá, quien encabezó el movimiento de Laicos de Chillán, indicó que "es una conducta recurrente de la Iglesia, escudarse en la ineficacia del Ministerio Público", agregando que "se lavan las manos como Pilatos, y eso tampoco sorprende mucho".