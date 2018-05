Laicos de Chile piden salida del nuncio Scapolo: "Creemos que vienen más casos de abusos"

La recién creada Red de Comunidades de Laicas y Laicos de Chile espera que el papa Francisco impulse una intervención a la Iglesia Católica chilena para frenar los casos de abusos sexuales, denuncias que, según creen, seguirán apareciendo.

La organización emitió el viernes un documento valorando la declaración del párroco de Villa Prat, Sergio Díaz, tras pedirle al obispo de Talca, Horacio Valenzuela, que deje el cargo, a la vez que reiteró la preocupación porque el nuncio Ivo Scapolo no recibiera a víctimas de abuso sexual.

El vocero de los Laicos de Chile, Gustavo Madrid, reiteró en Cooperativa que el nuncio debiera renunciar por ser un elemento central en toda la crisis por la que pasa el catolicismo en el país: "Scapolo tiene que salir, él es parte de esta problemática grotesca que tiene la jerarquía de la Iglesia chilena", dijo Madrid.

"Él (Scapolo) dice que va a hacer una investigación, pero, ¿la va a hacer él? ¿Va a ser juez y parte? Tiene que haber un organismo independiente que fiscalice eso. La jerarquía en su conjunto tiene todos sus cargos a disposición del papa, o sea, no son interlocutores muy válidos, para nada válidos, mientras no se legitimen en sus cargos los que se van a legitimar, porque los demás van a tener que abandonar sus cargos aunque no lo quieran", enfatizó.

"Obispos de Linares y Talca tienen que dejar su cargo a la brevedad"

El vocero, asimismo, pidió la salida "a la brevedad" de los obispos Horacio Valenzuela, de Talca, y Tomislav Koljatic, de Linares, dos de los cuatro prelados formados por Karadima y que son acusados -junto a Juan Barros, de Osorno, y uno de los siete episcopales auxiliares de Santiago, Andrés Arteaga- de encubrir los abusos cometidos por el éx párroco de El Bosque.

"Creemos que (Valenzuela y Koljatic) no van a aparecer (mañana domingo en sus respectivas misas), andan atemorizados y escondidos y eso descoloca al pueblo laico, que no sabe para donde mirar. (...) Tienen que dejar su cargo a la brevedad porque están confundiendo a la feligrecía, incluso a la gente que no es creyente también le provoca mucha rabia ver sus actitudes tan prepotentes", manifestó Madrid.

"La comunidad nos mira a todos con desconfianza, a los cristianos, y nosotros estamos indignados, queremos cambiar eso", expresó el portavoz laico.

"Creemos que se vienen más casos de abusos"

El fiscal nacional Jorge Abbott informó ayer viernes que se están catastrando los casos y denuncias de abusos sexuales en la Iglesia chilena, sin descartar unificar las causas bajo el alero de un persecutor del Ministerio Público.

Madrid valoró la postura del fiscal y manifestó que "es muy importante que se investigue, aunque (algunos casos) estén prescritos", y recordó que "gracias a que una jueza investigó los abusos de Karadima que estaban prescritos, se ha llegado a lo que estamos descubriendo el día de hoy". "

Y adelantó: "Creemos que se vienen más casos de abusos, porque la gente se está atreviendo a hablar y es importante que los casos se investiguen aunque estén prescritos para poder hacer de esto un comenzar de nuevo en la Iglesia".

"Esperamos una intervención pronta"

De igual forma, planteó el escenario que esperan tras la renuncia de todos los obispos chilenos ante Francisco: "Esperamos una intervención pronta, esto (la renuncia) es un primer paso, (pero) el futuro de la Iglesia -el papa lo dice- es trabajar en comunidad eclesial y eso está dando a entender que los laicos tienen ahora un rol importante".

"Los abusos no se van a quitar si no hay alguien que no controle desde afuera, cuando la jerarquía de la Iglesia lo ha controlado desde adentro, no lo ha hecho bien; al contrario, lo ha hecho pésimo", apuntó Madrid.

Por esto, "los laicos tienen que tomar su rol protagónico, hacerse responsable y recuperar la Iglesia para Jesucristo, que en todo esto ha quedado de lado. Se ha polarizado la situación entre buenos y malos y no, hay que poner al centro de la mesa a Jesucristo".