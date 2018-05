Obispos reconocen "dolor y vergüenza" en previa a reunión con papa Francisco

Previo al encuentro que sostendrán este martes con el papa Francisco, el obispo auxiliar de Santiago, Fernando Ramos y el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, manifestaron tener "dolor y vergüenza" por los abusos ocurridos al interior de la Iglesia.

En una extensa conferencia de prensa, los religiosos plantearon que "nuestra actitud es de dolor y vergüenza, porque hay personas que han sufrido abusos en ambientes eclesiásticos".

Ramos aseguró que "atender al dolor de las víctimas es un imperativo muy grande. Quizá tenemos que pedir perdón no sólo siete veces, sino 70 veces siete, el tema es que nuestro perdón sea reparador".

Por su parte, González indicó que "el Papa nos ha dado un ejemplo muy claro de lo que tenemos que hacer (...) El punto central son las víctimas, y siempre se puede reparar. Si hacemos las cosas, bien con humildad, siguiendo la enseñanza de Jesús, creemos que podemos reparar todas las heridas de la sociedad chilena y de las víctimas".

"Es posible que el Papa tenga mucho más información que nosotros. Nuestro deseo es escucharlo", sostuvo.

González también se refirió al apoyo que le entregó al cuestionado obispo Juan Barros, aclarando que "el monseñor Juan (Barros) estaba muy solo y cuando uno está solo, necesita compañía (...) Me movió el amor al que está herido, al que se siente mal, sin juzgarlo. No era yo quien tenía que juzgar si estaba bien o mal".

"Si estamos humillados o no, no es relevante, lo que queremos es estar al lado de las personas que han sido víctimas, y cooperar a la reparación del daño que se les ha causado", sostuvo.

Una de las víctimas de Karadima, Juan Carlos Cruz, criticó a González y aseveró que "no lo he visto en mi vida. La verdad según obispos de Chile es bien distinta a la que vivimos todos".

Curioso el obispo de San Bernardo, JI González. Dice en conferencia de prensa: “Me he entrevistado con muchas víctimas...conozco a los que recibió el Santo Padre...” hmm, y yo que no lo he visto en mi vida. La verdad según obispos de Chile es bien distinta a la q vivimos todos. pic.twitter.com/r8JtUhBfBt