Párroco de El Bosque y crisis en la Iglesia: "Nosotros ya vivimos un terremotazo"

El presbítero de la Parroquia El Bosque, Carlos Yrarrázabal, comparó la crisis actual de la Iglesia chilena con el "terremotazo" que vivió la parroquia luego de que se revelara, en 2010, el caso Karadima, tras el cual han ido "reconstruyendo confianzas" en los feligreses.

"(Nosotros) tenemos algo que, quizás, los otros no tenían: lo que nos ha tocado vivir en esta casa nos permite mirar con una perspectiva distinta, (pues) aquí ya vivimos un terremotazo", apuntó el religioso, según consigna El Mercurio.

Y tras esa situación, "poco a poco hemos ido viendo que, de la mano de la Virgen y poniendo Jesucristo al centro, somos capaces de reconstruir las confianzas, el corazón", destacó durante una homilía, en el marco del X Sínodo de Santiago.

Pero en el contexto actual, "quizás no nos sentimos capaces, y quizás a nuestros pastores les pasa lo mismo, no nos sentimos todavía capaces de enfrentar la tole tole en la que estamos, donde siguen saliendo a la luz situaciones dudosas, donde hombres y, quizás también mujeres, no han sido fieles a la consagración y nos descoloca, nos terremotea".

Yrarrázabal reemplazó a Karadima en la parroquia en junio de 2011, y antes fue compañero de seminario de Juan Carlos Cruz, uno de los denunciantes del ex párroco.