El sacerdote jesuita Agustín Moreira, ex capellán del Hogar de Cristo, se refirió a las conclusiones entregadas por la Compañía de Jesús respecto a Renato Poblete, en que se confirmaron 22 casos de abuso sexual entre 1960 y 2008.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Moreira, quien trabajó con Poblete cuando era capellán del Hogar de Cristo, declaró sentirse "muy golpeado" y agregó que respecto a situaciones o comentarios de abuso "nunca vi, ni escuché nada", salvo en una oportunidad en que lo buscó una tercera persona para reclamarle por el trato del sacerdote.

"Yo no sabía quién era la persona involucrada, me pidió reserva y pregunté de qué se trataba y lo que pude intuir es que se trataba de piropos y caricias excesivas. Pregunté si eso ameritaba una investigación o una denuncia y la persona que me estaba contando respondió tajantemente que no. Es lo único que recibí en los diez años que estuve", agregó.

