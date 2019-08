Felipe Berríos por caso Poblete: "Fuimos engañados y no sólo los jesuitas"

El sacerdote Felipe Berríos se refirió al lapidario informe que detalló los abusos sexuales realizados por Renato Poblete entre 1960 y 2008 y admitió que "fuimos engañados y no solo los jesuitas".

Berríos conversó con El Diario de Cooperativa y afirmó que "no basta con decir perdón", sino que "tenemos que escuchar a las víctimas, dialogar con ellos cómo se repara esto, aunque es irreparable el daño que ellos han tenido".

El religioso explicó que "cuesta darse esa explicación, cómo una persona que yo veía amable, sencilla, incluso piadoso, (...) cómo esta persona, al mismo tiempo, era una persona que agredía sexualmente... no tengo explicación".

"Aquí no hay ánimo de ocultar absolutamente nada, ni bajarle el perfil. Que fuimos engañados y no sólo los jesuitas", sostuvo Berríos luego de afirmar que Poblete se disfrazó de jesuita al mantener una supuesta vida paralela, lo que fue catalogado como una ausencia de responsabilidad.

Además Berríos apuntó a que a Poblete nunca lo vio solo y por eso no entiende cómo esta situación no se sabía antes. "Ahí está la brillantez de estas personalidades. Yo creo que hay un fenómeno que se produce cuando una persona uno lo admira mucho, uno tiende a taparle o a no ver o a aminorar cosas que no debiera aminorarlas", dijo.

El cura también fustigó que como Compañía de Jesús han asumido la investigación respecto a los casos de abusos. "¿Qué responsabilidad no hemos asumido? Nosotros, a pesar de estar muerto (Renato Poblete), hicimos una investigación canónica y no la hicimos nosotros", apuntando al abogado Waldo Bown.

"Hemos cambiado protocolos, hemos tomado conciencia, no sólo los jesuitas, la sociedad entera, que ya no se trata de que este sea picado a la araña o que sea picarón, sino que es un abusador, y nosotros también como jesuitas en cosas sexistas, violencia, delitos, abusos, de que no basta con que a un persona se le rete", agregó.

Finalmente criticó duramente al Ministerio Público, porque según él "la Fiscalía ha hecho mucho daño en filtrar información. Hay gente que quiere denunciar pero no ante la Fiscalía porque saben que se filtran sus nombres".