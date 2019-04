Jesuitas asumen "tristeza y abatimiento" por nuevas relevaciones sobre cura Renato Poblete

La Compañía de Jesús reaccionó a través de un comunicado a la entrevista que dio Marcela Aranda sobre los reiterados abusos de poder, conciencia y sexuales que sufrió durante 8 años y de los que responsabiliza al fallecido jesuita Renato Poblete.

"Quisiéramos compartir la tristeza y abatimiento en que nos encontramos como congregación, así como muchos de nuestros colaboradores y la opinión pública", afirmó la orden.

Aranda dijo en conversación con Ahora Noticias que Poblete "comenzó a abusarme sexualmente con mucha violencia. Me llevaba donde otros hombres para que me violaran y me golpearan por turnos, mientras él miraba".

"Lo que más me hace sufrir es que él me obligó a abortar, y no sólo una vez, tres veces", agregó sobre el ex capellán del Hogar de Cristo.

Para los jesuitas, "los hechos que ella (Aranda) ha denunciado en contra del sacerdote Renato Poblete Barth sj, fallecido en febrero de 2010, son de la máxima gravedad y, por lo mismo, acogemos su dolor y el sufrimiento que ha vivido".

Además, el grupo insistió en que "desde que la Compañía de Jesús recibió su denuncia, se inició una investigación a cargo del abogado laico Waldo Bown y se comunicó a la opinión pública. Tal como fue informado, se han recibido nuevas denuncias de abusos en contra de este sacerdote".

"Desde la conmoción en que nos encontramos, seguimos comprometidos en poner todos los medios para alcanzar la verdad y contribuir en los procesos de reparación", concluye la nota.

El capellán de Techo, el sacerdote jesuita Juan Cristóbal Beytía, planteó que "como Renato es de la Compañia de Jesús, es de los nuestros, a nosotros también nos averguenza bastante lo que escuchamos y como institución nos hace también preguntarnos un montón de cosas dentro de nuestros procedimientos internos".

Fiscal nacional llamó a denunciar

El fiscal nacional, Jorge Abbott, planteó que "hay que ir ante un tribunal de la República y relatar los hechos en la forma que ocurrieron y señalar que ellos ocurrieron en un tiempo tal, transcurrido el tiempo de prescripción y en consecuencia lo que procede es el sobreseimiento definitivo y ahí queda establecida la verdad y la verdad judicial también".

"Esperamos que esa denuncia llegue al Ministerio Público, de modo tal que se puedan hacer las investigaciones que correspondan", insistió.

El pasado 9 de abril, y en una señal considerada potente por el respeto y cariño que tenía el Presidente Sebastián Piñera con Poblete, el Gobierno anunció que el cambio de nombre del Parque Fluvial de Quinta Normal, que había sido bautizado en honor al jesuita.