Provincial jesuita: "No se puede dudar del dolor de las personas que han sido abusadas"

El provincial de la Compañía de Jesús, Cristián del Campo, se refirió a la denuncia realizada por Marcela Aranda respecto al sacerdote Renato Poblete y manifestó que "no se puede dudar del dolor de las personas que han sido abusadas".

En entrevista con el diario El Mercurio, la máxima autoridad de la congregación religiosa se refirió a los detalles conocidos respecto al caso de Aranda, quien manifestó que "me llevaba donde otros hombres para que me violaran y me golpearan por turnos, mientras él miraba".

El provincial aseguró que conoció la denuncia en enero, cuando se les fue hecha llegar y que "me impactó profundamente leerla. Sentí desolación, estupor e indignación. Decidimos abrir de inmediato una investigación interna para que se pudieran esclarecer estos hechos tan graves".

"Se lo encomendamos a un abogado penalista, entregándole toda la autonomía para que hiciera las indagaciones y diligencias que considerara convenientes. Nos reunimos con la denunciante para expresarle personalmente nuestra voluntad de investigar a fondo, e hicimos un comunicado para informar a la opinión pública y acoger otras posibles denuncias", explicó.

"No se puede dudar del dolor de las personas que han sido seriamente abusadas. El testimonio de la señora Marcela Aranda es desgarrador. Hemos aprendido que las víctimas de este tipo de abusos demoran en elaborar y comunicar lo que han padecido", agregó Del Campo.

En ese sentido, manifestó que "lo fundamental es que haya una investigación para tener más antecedentes sobre esta denuncia y otras que se han recibido, y las personas, contextos y circunstancias que los permitieron".

El provincial de la Compañía de Jesús, Cristián del Campo. (Foto: Compañía de Jesús)

"Esperamos que todas las personas que tengan información relevante tengan el coraje de aportar a la investigación, para que podamos alcanzar la verdad y la justicia, tal como lo han hecho las personas denunciantes", aseguró.

Según aseguró al diario, el provincial jesuita espera que en junio puedan tener algún resultado de la investigación eclesiástica y detalló que el 21 de marzo se entregaron los antecedentes de la denuncia al Ministerio Público.

"Sin duda que las lecciones serán muchas. Pero habrá que conocer toda la información y las conclusiones de la investigación para hacer un examen riguroso y profundo de lo que ha permitido que situaciones tan graves de abuso pudieran haberse cometido por miembros de nuestra congregación", agregó.

Respecto a la decisión del Gobierno de retirar la estatua y cambiar el nombre del Parque Renato Poblete, Del Campo manifestó que "cuando supimos de la voluntad de retirar la estatua y cambiar el nombre del parque, lo apoyamos inmediatamente, pues nos parecía que era lo que había que hacer".